BioWare veut « rebâtir sa réputation » avec les prochains Mass Effect et Dragon Age

BioWare est un nom qui fait rêver de nombreux joueurs. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age, le studio américain est célèbre pour ses jeux de rôle cultes, mais depuis quelques années, c'est un peu la crise, entre un Dragon Age: Inquisition jugé trop orienté vers l'action, un Mass Effect: Andromeda loin du génie de la trilogie originale et un Anthem qui a complètement bidé.

Mais BioWare ne se laisse heureusement pas abattre. Gary McKay, general manager du studio, a publié un long billet sur le site officiel de BioWare pour revenir sur cette année 2021 assez compliquée pour plusieurs raisons (pandémie de COVID, tempête de neige), mais qui a vu également le lancement réussi de Mass Effect Édition Légendaire, remastérisation de la trilogie avec le Commandant Shepard et qui a conquis les joueurs (d'ailleurs, le titre est désormais dans le Xbox Game Pass). De quoi redonner de la force aux développeurs, et le studio compte maintenant redresser la pente comme il faut, d'abord avec l'extension Legacy of the Sith pour le MMO Star Wars: The Old Republic en février, mais surtout avec les prochains Mass Effect et Dragon Age. Gary McKay déclare ainsi :

Lorsque j'ai pris le poste de directeur général, j'ai parlé de rebâtir notre réputation, et cela reste une grande priorité. Nous nous concentrons pour regagner la confiance de nos fans et de notre communauté, et nous prévoyons de le faire en proposant les types de jeux pour lesquels nous sommes le plus connus et en nous assurant qu'ils sont de la plus haute qualité. Notre mission est de « créer des mondes d'aventure, de conflit et de camaraderie qui vous inspirent à devenir le héros de votre histoire ». Nous voulons que le lancement de nos jeux soit un moment décisif dans l'industrie. Nous voulons que chaque jeu suscite le type de réaction que nous avons vu avec Mass Effect Édition Légendaire. Nous pensons que nous avons les bonnes personnes, la bonne orientation créative et le soutien d'EA pour tenir nos promesses.

Le general manager revient également sur ces deux titres, ainsi que sur l'affiche teaser partagée lors du N7 Day en novembre dernier :

Nous continuons à travailler dur sur les prochaines itérations de Dragon Age et Mass Effect. Je vois un travail incroyable de la part des deux équipes. Si vous êtes curieux à propos de Mass Effect, je vous encourage à jeter un œil à l'affiche que nous avons publiée lors du N7 Day. Si vous regardez attentivement, il y a une poignée de secrets cachés ; à mon avis, il y a au moins cinq surprises, qui indiquent toutes un avenir incroyable dans l'univers de Mass Effect. Quant à Dragon Age, nous avons un groupe vétéran de développeurs talentueux travaillant sur la prochaine itération de la franchise. Nous nous concentrons sur une expérience solo basée sur des choix qui comptent.

Gary McKay tente de rassurer les fans, et il faut au moins ça, car BioWare a perdu de nombreux développeurs réputés ces dernières années, à l'instar du directeur créatif Matt Goldman, remplaçant de Mike Laidlaw, qui a quitté l'entreprise l'année dernière alors qu'il planchait activement sur Dragon Age Next. Chose intéressante, le nom d'Anthem n'est même pas évoqué dans ce billet, preuve que BioWare est passé à autre chose, et c'est sans doute tant mieux pour tout le monde. En attendant de découvrir les prochains jeux du studio, vous pouvez retrouver Mass Effect Édition Légendaire à 47 € sur Amazon.