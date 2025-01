BioWare n'a « pas besoin du soutien de l’ensemble du studio » pour Mass Effect 5

En fin d'année dernière, EA Games et BioWare ont lancé Dragon Age: The Veilguard, un jeu de rôle qui n'a pas rencontré escompté, attirant seulement 1,5 million de joueurs, deux fois moins que prévu par l'éditeur. La directrice du jeu Corinne Busche a déjà quitté volontairement le studio pour travailler sur un nouveau RPG. Désormais, le développeur se focalise sur Next Mass Effect, mais il fait une annonce décevante sur son blog officiel.

Dans un long message, le directeur général de BioWare Gary McKay annonce que « maintenant que Dragon Age: The Veilguard est sorti, une équipe centrale de BioWare développe le prochain jeu Mass Effect sous la direction de vétérans de la trilogie originale, dont Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley et d’autres ». Voilà qui devait rassurer les fans, mais le studio annonce également « repenser (sa) façon de travailler » et n'a désormais « pas besoin du soutien de l’ensemble du studio ». Gary McKay explique que plusieurs de ses collègues ont été mis en relation avec d'autres d'équipes d'Electronic Arts pour travailler sur d'autres projets. C'est notamment le cas de Sheryl Chee, créatrice de nombreux personnages de Dragon Age, qui travaille désormais chez Motive Studio sur le jeu vidéo Iron Man.

Malheureusement, et même si BioWare ne le dit pas clairement dans son communiqué, le studio a licencié de nombreux employés. Nous retrouvons ainsi sur le marché du travail les auteurs Trick Weekes, Ryan Cormier et Karin West-Weekes, la productrice Jennifer Cheverie Cott ou encore la game designer Michelle Flamm. Bref, à l'heure où BioWare aurait dû mettre le paquet sur Mass Effect 5, il décide de décimer un peu plus son équipe, ce qui n'augure rien de bon pour le jeu. Et avec une équipe aussi réduite, il semble évident que la licence Dragon Age est désormais rangée bien au fond du placard.

