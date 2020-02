Archetype Entertainment : des anciens de BioWare ouvrent un studio pour créer un RPG à la Mass Effect

L'avenir de Wizards of the Coast, créateur emblématique du jeu de cartes Magic : L'Assemblée, se trouve peut-être dans les jeux vidéo. En plus des adaptations de sa série phare par Digital Games Studio et le Dungeons & Dragons: Dark Alliance de Tuque Games, les deux studios appartenant d'ailleurs à l'entreprise, WOTC a aussi des productions originales en stock.

L'équipe communique en effet cette semaine sur l'établissement d'un nouveau studio à Austin, au Texas, au cours de l'année 2019. Archetype Entertainment est dirigé par deux figures de l'industrie piquées à BioWare. Chad Robertson, directeur de la technologie sur Mass Effect: Andromeda et responsable des évènements live sur Anthem, qui a quitté le navire en novembre dernier, sera General Manager, tandis que le grand James Ohlen, directeur créatif sur Baldur's Gate, Dragon Age: Origins et même Star Wars: Knights of the Old Republic en sera le directeur, lui qui est libre de tout contrat depuis 2018.

« Archetype est une chance pour nous de créer le type de jeu de rôle auquel nous aimons jouer. Les jeux vidéo sont un support interactif unique. Ils nous permettent de donner au joueur des choix puissants qui ont des conséquences réelles sur le déroulement de l'histoire » déclare James Ohlen, directeur de studio. « Les formidables opportunités et défis que nous avons avec la construction d'un nouveau studio de jeu de classe mondiale ne sont pas sous-estimés. Nous nous appuyons sur l'expérience et le talent de toute notre équipe pour créer ce que nous pensons être la prochaine génération de jeux de rôle acclamés et axés sur la narration » déclare Chad Robertson.

Le premier projet d'Archetype Entertainment est un « jeu de rôle multiplateforme dans un nouvel univers de science-fiction », qui « met le joueur au centre d'une histoire personnelle épique avec des choix percutants ». Nous avons même déjà droit à quelques concept arts pour imaginer la vision et les ambitions du studio, même si rien ne dit qu'il s'agit d'illustrations qui seront vraiment utilisées pour ce fameux titre. En attendant le retour de la licence Mass Effect, certains semblent visiblement bien décidés à lui offrir un concurrent de taille.