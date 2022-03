Focus Entertainment va éditer le prochain jeu de Different Tales, studio polonais formé par des anciens de The Witcher

Focus Entertainment ne se contente pas de racheter des studios pour agrandir son catalogue de jeux à venir, comme avec Douze Dixième et Leikir Studio. Il noue aussi des partenariats avec des équipes pour simplement éditer leurs jeux. Il va faire ainsi avec Different Tales, société fondée à Varsovie en 2018 par Jacek Brzeziński et Artur Ganszyniec, avant cela Project Lead et Head Story Designer sur The Witcher.

Le studio a déjà livré 3 titres, à savoir Wanderlust: Travel Stories, Wanderlust: Transsiberian et dernièrement Werewolf: Heart of the Forest, des jeux d'aventure textuelle à l'ancienne. Leur prochain projet sera donc édité par Focus et « invitera les joueurs dans une expérience immersive et bienveillante, où ils exploreront des thématiques universelles dont leur propre sensibilité ».

« Depuis le début nous considérons Focus comme le partenaire idéal, de par un socle de valeurs que nous partageons » annonce Jakub Radkowski, membre du Conseil d’Administration de Different Tales. « Les équipes de Focus font preuve d’un réel souci du détail, apportant une attention particulière à tous les aspects de notre projet, dont la narration qui est un élément extrêmement important à nos yeux. Leur engagement quotidien nous confirme que l’apport de Focus nous permettra d’offrir une expérience de jeu bien meilleure que si nous l’avions auto-publié. » « Plus qu’un partenariat, c’est une rencontre avec l’équipe de Different Tales, autour de valeurs communes, porteuses d’espoir » explique Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer de Focus Entertainment. « Une vision, soutenue par l'excellence narrative, déjà démontrée dans les précédents jeux du studio et de ses talents. C’est cet esprit collectif, que l’on retrouve dans cette collaboration, où aux enjeux actuels de notre monde répond le sens du merveilleux : comment construire et (se) reconstruire, être acteur de ce changement au sein même d’une communauté. À la fois tranche de vie et simulation, cette « croisée des fleuves » offre aux joueur·euses un mélange unique de narration, crafting et stratégie, entre émotions et réflexion : la rencontre avec Focus était dès lors évidente. »

Toutes les promesses sont sur la table, ne reste plus qu'à être patient pour voir à quoi ressemblera ce nouveau jeu de Different Tales.