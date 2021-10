Focus Entertainment : rachat du jeune studio français Douze Dixième et de nouveaux jeux à venir avec Saber Interactive d'ici 2026

Focus Home Interactive vient de communiquer ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12 % à 44 millions d'euros. Il a été aidé par le succès continu de SnowRunner (disponible à partir de 37,50 € sur Amazon.fr), la sortie réussie de Necromunda: Hired Gun et des partenariats de distribution qui ont payé pour Aliens: Fireteam Elite et Insurgency: Sandstorm. Il note tout de même des ventes décevantes du côté de Hood: Outlaws & Legends et Warhammer: Age of Sigmar - Storm Ground.

Il ne s'agit en revanche pas des annonces les plus intéressantes qu'a fait Focus cette semaine. Il confirme au passage avoir signé un nouveau contrat avec Saber Interactive (Spintires: MudRunner, World War Z) pour le développement de 5 jeux à venir entre les exercices 2023/2024 et 2025/2026.

Focus Home Interactive a renouvelé un partenariat de développement et d'édition à long terme avec Saber Interactive, l'un des principaux studios de développement de jeux vidéo au monde. Regroupant des développeurs talentueux et expérimentés, ce studio a déjà créé, aux côtés de Focus Home Interactive, plusieurs titres vendus à plusieurs millions d'exemplaires et salués par la presse et un grand nombre de joueurs dans le monde pour leur qualité et leur originalité. Ce partenariat permettra d'ajouter cinq nouveaux titres au line-up de 2023/2024 à 2025/2026. Cet accord démontre la capacité de Focus Home Interactive à sécuriser ses futures sources de revenus et confirme que Focus Home Interactive reste un partenaire privilégié des grands studios.

Et sinon, après Dotemu, Streum On Studio et bien d'autres avant, il vient de racheter Douze Dixièmes, la jeune équipe basée à Saint-Ouen qui a tapé dans l'œil des critiques avec son premier projet, Shady Part of Me. En voilà un dont nous devrions entendre parler dans les années à venir.

