Focus Entertainment rachète Leikir Studio (Rogue Lords, Metal Slug Tactics)

L'éditeur français Focus Entertainment commence bien sa semaine en annonçant le rachat d'un studio de développement compatriote, Leikir Studio. L'équipe parisienne composée d'une vingtaine de personnes a sorti l'année dernière Rogue Lords et planche actuellement sur Metal Slug Tactics pour SNK.

Avec l'acquisition de Leikir Studio, Focus Entertainment rajoute à son catalogue un savoir-faire en matière de direction artistique stylisée, que ce soit en 3D, en 2D ou en pixel art. Christophe Nobileau, président de Focus Entertainment, déclare :

Après Deck13, StreumOn, Dotemu et Douze-Dixièmes, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons un cinquième studio dans le Groupe Focus. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de faire grandir et de soutenir les ambitions de notre Groupe, et Leikir Studio avec à sa tête Aurélien Loos est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif.