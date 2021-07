Rogue Lords : la date de sortie PC du roguelite avec des génies du mal dévoilée

Cyanide et Leikir Studio planchent actuellement sur un roguelike original dénommé Rogue Lords. Il nous fera incarner le Diable en personne dans une aventure aux accents de RPG au tour par tour dans laquelle il sera possible de tricher, aux côtés de disciples comme Dracula, Bloody Mary, le Cavalier Sans Tête ou Dr. Frankenstein.

Cette bande de créatures horrifiques était logiquement présente au Nacon Connect 2021, pour une bande-annonce avec du gameplay et une ambiance toujours aussi unique. La grosse annonce, c'est celle d'une date de sortie : rendez-vous le 30 septembre pour découvrir Rogue Lords sur PC. Pour les versions PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, il faudra cependant attendre début 2022.

