Exodus : le RPG dans l'espace par des anciens de BioWare dévoile son gameplay (c'est Mass Effect)

L'année dernière, nous découvrions Exodus, un ambitieux jeu de rôle, d'action et d'aventure. Un titre édité par Wizards of the Coast et développé par Archetype Entertainment, un studio fondé par des anciens de chez BioWare, Naughty Dog et 343 Industries. Cette semaine, Exodus dévoile enfin son gameplay... qui ne risque pas de surprendre.

Après ces deux minutes de vidéo, il est clair qu'Exodus sera Mass Effect avec une moustache, le titre d'Archetype ressemble énormément à la saga de BioWare et surtout au dernier volet en date, ME Andromeda. Avec un ours en armure, tout de même. Espérons quand même que le jeu se démarque par son scénario, écrit en collaboration avec plusieurs auteurs de science-fiction. Nous suivrons pour rappel un Voyageur, dernier espoir de l'humanité qui va devoir voler des armes et technologies extraterrestres aux Célestes. Il faudra compter sur la Dilatation du Temps, où les journées en mission équivalent à des années sur Terre (comme dans Interstellar, pour faire simple). Notre Voyageur pourra être accompagné de plusieurs compagnons dans ses missions, avec leurs propres quêtes et des possibilités de romances.

Exodus n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez acheter Mass Effect Andromeda à partir de 11,45 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.