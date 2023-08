Everspace 2 : l'Action-RPG dans l'espace lancé sur PS5 et Xbox Series en vidéo

Rockfish Games s'était fait remarquer avec Everspace, un jeu de tir et d'exploration façon rogue-lite dans l'espace. Mais pour sa suite, le studio a décidé de changer la formule avec un jeu de rôle, d'action et d'aventure, toujours dans les étoiles. Un titre déjà disponible sur PC et qui débarque enfin sur les consoles de salon de dernière génération.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir Everspace 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass. Le titre est par ailleurs compatible Play Anywhere, les joueurs l'achetant sur le Windows Store peuvent poursuivre leur partie sur Xbox Series X|S et inversement. Les développeurs précisent que le titre tourne à Xbox Series X, mais seulement à 60 fps sur Xbox Series S, tandis que sur PS5, c'est du 60 fps avec le retour haptique, les gâchettes adaptatives et des fonctions propres à la manette DualSense, pour mieux ressentir les armes et propulseurs ou encore entendre des sons suite à l'activation de dispositifs, consommables et les avertissements de missiles en approche. Michael Schade, PDG de Rockfish Games, rajoute :

Avec l'arrivée d'Everspace 2 sur Xbox et PlayStation, nous sommes ravis de voir les fans de jeux spatiaux sur console s'envoler vers les étoiles dans notre Action-RPG de science-fiction. Cette aventure a été préparée pendant plus de six ans et du début à la fin, a été un projet passionnant pour tous les membres de l'équipe. Le voyage pour les fans d'Everspace 2 n'est pas terminé pour autant. En plus d'une mise à jour gratuite prévue pour l'automne, nous avons déjà commencé à travailler sur une conséquente expansion du jeu qui ajoutera plus de systèmes stellaires, plus de contenu scénaristique, plus de personnages et surtout, plus de butin à découvrir.

Everspace 2 est donc disponible sur PS5 et Xbox Series X|S en version numérique, mais Maximum Games proposera une Stellar Edition physique avec un steelbook, un artbook et la bande originale numérique à partir du 3 octobre prochain, vous pouvez déjà la précommander à 59,99 € sur Amazon.