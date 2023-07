Everspace 2 : une date de sortie et une Stellar Edition pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

Dévoilé lors de la gamescom 2019, Everspace 2 a eu droit à une phase d'Early Access sur PC, où il est déjà passé en version 1.0 en avril dernier. Rockfish Games veut quand même porter son jeu de rôle et d'action spatial sur les consoles de salon, et bonne nouvelle, l'attente ne sera plus très longue.

Les développeurs annoncent que la date de sortie d'Everspace 2 est fixée au 15 août 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le studio rappelle que le titre s'est déjà vendu à plus de 350 000 exemplaires sur PC, où il a un taux de satisfaction de 88 % sur Steam. Sur le PlayStation Store, les précommandes sont déjà ouvertes avec 20 % de réduction, nous retrouverons des fonctionnalités pour la manette DualSense avec le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le haut-parleur, tandis que les joueurs Xbox Series X|S vont pouvoir découvrir Everspace 2 via le Xbox Game Pass dès sa sortie sur consoles, avec la prise en charge du Play Anywhere. Michael Schade, PDG de Rockfish Games, commente :

Avec les jeux d'aventure spatiale attirant plus d'attention que jamais, nous sommes ravis d'amener Everspace 2 à de tout nouveaux publics sur Xbox et PlayStation en août. Les deux années passées en accès anticipé pour le lancement sur PC nous ont bien servi dans la préparation de notre sortie sur consoles, et nous avons bien utilisé les derniers mois pour peaufiner une base déjà solide. Les joueurs sur Xbox Series X et sur PlayStation 5 pourront explorer les systèmes stellaires d'Everspace 2 en 60 images par seconde lorsqu'il sortira plus tard cet été.

Au passage, Maximum Games annonce une collaboration avec Rockfish Games pour proposer une édition collector d'Everspace 2 sur PS5 et Xbox Series X|S. Une Stellar Edition avec un steelbook, un artbook de 64 pages et la bande originale numérique qui sera disponible à partir du 3 octobre 2023. Vous pouvez déjà la précommander contre 59,99 € sur Amazon.