17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un ambitieux Action-RPG dans l'espace pour la 7e offre

C'est Noël et les cadeaux se poursuivent du côté de l'EGS avec les 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store. Après Ghostwire: Tokyo ce dimanche, c'est au tour d'un autre studio sous le giron de Microsoft d'avoir l'une de ses productions proposées gratuitement, Obsidian Entertainment. L'heureux élu est donc The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, qui inclut le jeu de base et ses deux extensions, ce qui devrait sans mal ravir les joueurs ne l'ayant pas encore fait. Une fois de plus, vous avez donc 24 heures pour l'ajouter à votre bibliothèque, jusqu'au mardi 26 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

THE OUTER WORLDS: SPACER'S CHOICE EDITION The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition est la manière ultime de jouer au jeu de rôle primé d'Obsidian Entertainment et de Private Division. Les joueurs possédant déjà The Outer Worlds et ses DLC associés, Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone, sur l'Epic Games Store peuvent se procurer The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition à prix réduit.* Pour activer l'option d'amélioration d'achat, le joueur doit être inscrit sur le même compte Epic Games que celui utilisé pour acheter le jeu de base et ses DLC associés. Revivez votre aventure spatiale préférée, en mieux ! The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition comprend le jeu de base et tous les contenus additionnels pour profiter comme jamais du jeu de rôle primé d'Obsidian Entertainment. Ce chef-d'œuvre remastérisé est optimisé pour offrir la meilleure version de The Outer Worlds... Même si vous choisissez de jouer à ce jeu de rôle acclamé par la critique en incarnant la pire version de votre personnage. Tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s'étant perdu aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d'une sombre conspiration qui menace de détruire la colonie. Explorez les différentes planètes et zones d'Halcyon, y compris le mystérieux astéroïde Gorgone et les distilleries enivrantes d'Éridan. Au fil des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire des choix qui détermineront le déroulement de cette histoire centrée sur les décisions du joueur. Dans l'équation parfaite calculée pour la colonie, vous êtes la variable imprévue Fonctionnalités principales Redécouvrez The Outer Worlds que vous aimez tant, en mieux : le jeu de rôle phare de 2019 a été remastérisé avec de meilleurs graphismes, une performance améliorée, des animations supplémentaires, des environnements mieux restitués et plus encore.

: le jeu de rôle phare de 2019 a été remastérisé avec de meilleurs graphismes, une performance améliorée, des animations supplémentaires, des environnements mieux restitués et plus encore. Élévation du plafond de niveau : un plus haut plafond de niveau implique plus de façons de construire votre personnage à partir des sept branches de l'arbre de compétences.

: un plus haut plafond de niveau implique plus de façons de construire votre personnage à partir des sept branches de l'arbre de compétences. Un jeu de rôle centré sur les décisions du joueur : dans la continuité de la tradition d'Obsidian, vous êtes le seul à décider de la façon d'aborder The Outer Worlds. Vos choix affecteront non seulement la façon dont l'histoire se déroule, mais aussi le développement de votre personnage, les histoires de vos compagnons et les différentes fins possibles.

: dans la continuité de la tradition d'Obsidian, vous êtes le seul à décider de la façon d'aborder The Outer Worlds. Vos choix affecteront non seulement la façon dont l'histoire se déroule, mais aussi le développement de votre personnage, les histoires de vos compagnons et les différentes fins possibles. Dirigez vos compagnons : au cours de votre voyage dans la colonie la plus reculée, vous rencontrerez toute une panoplie de personnages qui désireront rejoindre votre équipe. Dotés de capacités uniques, ces compagnons possèdent tous leurs propres missions, motivations et idéaux. À vous de choisir si vous les aiderez à accomplir leurs objectifs, ou si vous préférez les utiliser à vos propres fins.

: au cours de votre voyage dans la colonie la plus reculée, vous rencontrerez toute une panoplie de personnages qui désireront rejoindre votre équipe. Dotés de capacités uniques, ces compagnons possèdent tous leurs propres missions, motivations et idéaux. À vous de choisir si vous les aiderez à accomplir leurs objectifs, ou si vous préférez les utiliser à vos propres fins. Partez à l'exploration de la colonie : Halcyon est une colonie se trouvant aux confins de la galaxie, détenue et dirigée par un ensemble de corporations. Ces dernières contrôlent tout... sauf les monstrueux aliens qu'elles ont laissés derrière elles quand la biosphérisation des deux planètes de la colonie ne s'est pas exactement passée comme prévu. Trouvez votre vaisseau, formez votre équipage et partez à l'exploration de colonies, de stations spatiales et d'autres lieux intrigants disséminés sur tout Halcyon.

Pour rappel, une suite a été officialisée en 2021, sans plus de précision. Si vous appréciez les jeux du studio, Pentiment est vendu 17,99 € chez Gamesplanet.