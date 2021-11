Dragon Age Next : le directeur créatif Matt Goldman quitte BioWare

Nous ne savons pas encore grand-chose sur Dragon Age Next, prochain jeu de rôle développé par BioWare, mais dans le studio, les départs sont légion. Casey Hudson et Mark Darrah ont quitté le navire l'année dernière, ce qu'avait fait Mike Laidlaw dès 2017. Le directeur créatif avait alors été remplacé par Matt Goldman.

Mais voilà que nous apprenons aujourd'hui que ce même Matt Goldman quitte BioWare, comme le rapporte Kotaku. Le départ du directeur créatif a été annoncé via un e-mail envoyé aux développeurs par le general manager Gary McKay, qui tient à rassurer quant à la qualité du jeu :

Nous comprenons que le départ de Matt ait un impact sur vous, ainsi que sur le développement du jeu. Soyez assuré que notre engagement pour créer un jeu Dragon Age de haute qualité n'est pas oublié, et nous ne lancerons pas un jeu qui n'est pas conforme aux normes de BioWare. Nous, y compris l'équipe de direction d'EA, avons une confiance absolue dans la direction du studio et dans les personnes qui travaillent sur ce jeu pour faire avancer notre vision.

Un porte-parole d'Electronic Arts rajoute, dans un communiqué :

Matt Goldman ne travaille plus chez BioWare. Il laisse le prochain jeu Dragon Age entre d'excellentes mains, avec l'équipe ici au studio qui poursuivra notre vision du jeu.

Malgré ces paroles rassurantes, il semble clair que le développement de ce Dragon Age Next est compliqué, et cela était déjà mentionné par une précédente enquête de Kotaku justement. D'après certains bruits de couloir, le RPG ne sortirait pas sur PS4 et Xbox One et n'arriverait pas avant 2023. Vous avez donc tout le temps de refaire la trilogie, à commencer par Dragon Age: Origins - Ultimate Edition à 17,79 € sur GOG.com.