Mass Effect Next : Shepard de retour ? BioWare répond

Après une trilogie culte qui a eu droit à une Édition Légendaire l'année dernière et un opus dans la galaxie d'Andromède un peu moins apprécié, les fans attendent avec impatience le prochain Mass Effect, qui se veut mystérieux, même si le premier teaser avait su faire grimper la hype en flèche.

Les informations sont maigres, mais nous avions eu droit à une très belle affiche à l'occasion du N7 Day en novembre dernier, proposée en lithographie sur la boutique officielle de BioWare. Et la première description du produit mentionnait... le Commandant Shepard ! Le héros de la trilogie n'est pas censé pouvoir revenir après la fin canon de Mass Effect 3, et pourtant, il doit ici « payer les pots cassés » avec d'autres survivants. Alors, un énorme leak de la part de la boutique ?

Eh bien non, il s'agit simplement d'une erreur. Michael Gamble, directeur du jeu, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il s'agissait d'une petite boulette de la part des personnes gérants la boutique, « qui ne sont pas familière avec le jeu ». Non, Shepard ne reviendra pas dans ce Mass Effect Next, à l'inverse de Liara T'Soni, aperçue dans le teaser. Mais contrairement aux Humains, les Asari peuvent vivre plus de 1 000 ans, même si la scientifique sera de retour, ce sera sans doute la seule tête connue des fans.

Il faudra donc encore attendre avant de vraiment savoir ce que nous promet ce Mass Effect Next, encore en phase de prototypage. Vous pouvez patienter avec Mass Effect : Édition Légendaire, vendu 34,83 € sur Amazon.