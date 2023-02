Pokémon Presents : les jeux de la licence seront à la fête pour le Pokémon Day 2023

Source: The Pokémon Company

Source: The Pokémon Company

Sans surprise, nous célèbrerons la semaine prochaine les 27 ans de la licence Pokémon débutée en 1996 avec les versions Rouge et Verte au Japon. Et comme l'an dernier, un Pokémon Presents va donc être organisé et sera diffusé sur la Toile le lundi 27 février à 15h00. Si la description de la vidéo YouTube ci-dessous servant de teasing à l'évènement évoque 25 minutes de présentation, le compte Twitter anglophone parle lui de 20 minutes, alors il se pourrait que du contenu soit exclusif au public de l'Archipel. Dans tous les cas, vous pourrez suivre le tout depuis cet article une fois le flux disponible.

Mais à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, pour commencer, à l'annonce de la disponibilité immédiate de la mise à jour 1.2.0 de Pokémon Écarlate et Violet, déjà détaillée et promise pour la fin du mois. D'ailleurs, un Raid Téracristal 7 étoiles face à un Pikachu ayant le Type Téracristal Eau va être disponible du 24 au 27 février dans le cadre de ces célébrations. Puisque ces jeux de la 9G sont récents, il ne faut évidemment pas s'attendre à ce que la prochaine génération soit évoquée, mais si Game Freak n'a pas de nouveau changé sa manière de faire, nous pourrions avoir droit à l'annonce d'un DLC, déjà fortement teasé en jeu avec ce qui pourrait être la créature derrière la Téracristallisation et deux chimères (une par version).

Pokémon UNITE et autre Café ReMix auront sans doute droit à quelques minutes présentant leurs nouveautés, tandis qu'il ne serait pas surprenant qu'un spin-off sur Switch soit annoncé comme c'est souvent le cas en début de génération. Et puisque nous attendons depuis tant d'années la suite de Détective Pikachu, il serait temps de nous la montrer !

