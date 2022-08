Pokémon Presents : une nouvelle présentation dédiée aux jeux de la licence à suivre cette semaine

Depuis leur révélation en février dernier lors du Pokémon Day 2022, Pokémon Écarlate et Violet ne se sont montrés qu'avec une unique vague d'annonces inédites début juin, qui nous a tout de même bien laissés sur notre faim. Des leaks sont depuis survenus et The Pokémon Company n'a diffusé dans ce même temps qu'une vidéo du thème des jeux en version orchestrale. Forcément, nous attendions le prochain lâcher d'informations avec impatience. Alors que les précommandes japonaises vont débuter ce jeudi 4 août, c'est sans trop de surprise que nous apprenons qu'un Pokémon Presents va être diffusé ce mercredi 3 août !

Le dernier en date remonte également à février, ce type de programme servant à introduire les nouveautés concernant l'ensemble des projets vidéoludiques de la licence, sur Switch et mobiles donc. Cette présentation sera diffusée à 15h00 durera environ 20 minutes et nous sommes déjà assurés d'avoir des nouvelles de Pokémon Écarlate et Violet (le contraire aurait été très maladroit), des jeux vidéo et applications, le simple fait de préciser les deux termes (du moins en anglais) pouvant signifier que Pokémon HOME pourrait faire parler de lui.

Le Japon aura en plus droit à un segment Pokémon Watch Party diffusé en amont, que vous pourrez également voir ci-dessous.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est pour rappel fixée au 18 novembre sur Switch. Vous pouvez déjà précommander vos exemplaires sur Amazon au prix de 44,99 €.

