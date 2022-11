Pokémon Écarlate et Violet : 2 mystérieuses créatures teasées dans un ultime trailer, des Raids évènementiels et la compatibilité avec HOME à venir

Le lancement de Pokémon Écarlate et Violet approche à grands pas et la communication de The Pokémon Company se poursuit tranquillement, alors que des leaks ont surgi sur la Toile, prenez garde ! Ce week-end, nous avons ainsi découvert Mordudor, une étrange petite créature avide de pièces et qui possède deux formes, dont l'une ne pourra être obtenue que via Pokémon GO. Le mois dernier, ce sont Toutombe et Ampibidou qui avaient eu droit à d'originales présentations. Si vous attendiez une vidéo un peu plus dodue à vous mettre sous la dent, ça tombe bien, puisque c'est au menu de la semaine.

Pas plus tard que ce mardi 8 novembre à 15h00, nous pourrons découvrir une bande-annonce inédite qui devrait une fois de plus nous dévoiler quelques mystères nous attendant à Paldea. Qui sait, peut-être que les deuxièmes stades des starters seront à minima teasés comme ce fut le cas pour Légendes Pokémon : Arceus dans son dernier aperçu avant qu'il sorte, car le choix reste difficile sans savoir à quoi s'attendre... Pour ne pas changer, les Japonais auront droit juste avant à un live Pokémon Watch Party et nous rajouterons le trailer et tous les détails communiqués à cet article par la suite.

Mise à jour : Cette ultime bande-annonce se contente en grande partie de nous montrer ce que nous connaissions déjà, le tout avec en fond sonore la chanson Celestial d'Ed Sheeran. Pour autant, quelques nouveautés se sont glissées et ont de quoi titiller notre curiosité. Deux créatures qualifiées de monstres et dont font mention le Livre Écarlate et le Livre Violet (selon la version) ont de quoi nous chauffer. Nous ne connaissons que leur surnom, Fort-Ivoire et Roue-de-Fer, et il est à noter que la ressemblance avec Donphan est frappante. Si vous aviez aimé les Ultra-Chimères, il semblerait que la 9G ait aussi son lot de monstres pas comme les autres. Vous remarquerez qu'une certaine emphase est mise sur le mystérieux cratère central de Paldea, qui sera sans nul doute au cœur des secrets de la région. Sinon, il sera possible de personnaliser notre Motismart avec des coques obtenues en fonction des sauvegardes des autres jeux de la licence que nous possédons sur Switch.

Une version 1.0.1 sera sinon mise à disposition day one, activant les fonctionnalités en ligne, dont des Raids Téracristal évènementiels une fois les données de l'Actus Poké Portail téléchargées. Il faudra à priori 1 Go de libre pour obtenir cette mise à jour. Ces Raids permettront d'obtenir des Pokémon dotés de types Téracristal particuliers et c'est Évoli qui ouvrira le bal du vendredi 25 novembre à 1h00 au lundi 28 novembre 2022 à 00h59. Il faudra toutefois posséder un abonnement au Nintendo Switch Online si vous souhaitez jouer avec d'autres joueurs. Un Dracaufeu spécial ayant l'Insigne Surpuissant sera lui disponible du 2 au 4 décembre, puis du 16 au 18 décembre dans les Raids dont l'entrée sont des cristaux noirs.

La compatibilité avec Pokémon HOME n'arrivera elle pas avant le printemps 2023. Enfin, un évènement sera organisé dans Pokémon UNITE du 18 novembre 2022 au 1er février 2023 pour célébrer le lancement de ces jeux, avec la possibilité dès le 1er janvier 2023 d'obtenir l'apparence principale de notre avatar si nous jouons sur Switch. Pour plus de détails, tout est expliqué en pages suivantes.

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet, c'est le 18 novembre sur Switch et vous pouvez toujours précommander votre exemplaire au prix de 44,99 € sur Amazon.

