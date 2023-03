Pokémon Écarlate et Violet : des sauvegardes corrompues et inutilisables après l'installation de la mise à jour 1.2.0

La mise à jour 1.2.0 de Pokémon Écarlate et Violet est disponible depuis la semaine dernière, et s'il corrige quelques soucis des jeux Switch, il en a visiblement amené un nouveau. Une dizaine de joueurs se sont en effet plaints sur Reddit que leur sauvegarde était corrompue suite à l'installation du patch, rendant leur partie totalement inutilisable, et ce même via la commande de récupération de sauvegarde Haut+X+B.

Le problème semble très isolé, mais personne ne comprend vraiment son origine : il est apparu chez certains après avoir acheté le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro (qui permet de débloquer dès maintenant un Zoroark de Hisui), chez d'autres après avoir relié leur jeu à Pokémon GO, et chez une partie seulement après avoir passé le logiciel en 1.2.0. Des joueurs concernés ont réussi à relancer une partie via un autre profil Nintendo et n'ont pas encore supprimé leur sauvegarde principale, parfois avec plus de 500 heures de jeu : espérons pour eux que Game Freak réussisse à corriger le souci rapidement avec un patch 1.2.1, en croisant les doigts pour qu'il ne reste pas sourd face à ces très rares incidents...

Si vous n'avez pas encore installé la mise à jour 1.2.0, il va peut-être falloir y réfléchir à deux fois avant de le faire.