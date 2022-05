NETFLIX : Resident Evil, 2 premiers trailers sombres et énigmatiques pour la mini-série live-action

Après les films et la série d'animation, les longs-métrages de Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich et le récent Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City (disponible en Blu-ray 4K à partir de 23,99 € sur Amazon.fr), Netflix prépare une série live-action sobrement intitulée Resident Evil. Sa première bande-annonce vient tout juste d'être diffusée.

Bande-annonce VO

Elle mettra en scène deux temporalités : l'une à New Raccoon City en 2022, l'autre à Londres en 2036. Dans le présent, Albert Wesker, campé par Lance Reddick, vivra les débuts de l'apocalypse zombie aux côtés de ses filles Jade et Billie (Tamara Smart et Siena Agudong). Et dans le futur, Jade (Ella Balinska) devra enquêter sur les affaires de son père auprès d'Umbrella Corporation et la disparition de sa sœur, en survivant bien évidemment aux morts-vivants.



Bande-annonce VF

Le trailer, très sombre, ne dévoile pas grand-chose du scénario, mais nous y voyons des chiens zombies, un hologramme d'ourson en peluche, des drones armés et déjà beaucoup de sang. Pour savoir ce que nous réserve cette mini-série de 8 épisodes, rendez-vous comme prévu le 14 juillet en exclusivité sur Netflix.

Mise à jour : un second trailer du même acabit a été lancé dans la foulée, avec cette fois des références aux pilules Joy et au T-Virus, des gros flingues et un ver géant.