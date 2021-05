NETFLIX : Sweet Tooth, nouveau trailer captivant pour la série fantastique produite par Robert Downey Jr.

Netflix est actif sur le terrain des adaptations de comics, mais pour Sweet Tooth, il a été très rapide. Le diffuseur s'est associé l'année dernière à la société de production Team Downey, chapeautée par Susan Downey et Robert Downey Jr., pour dramatiser la bande dessinée de Jeff Lemire, parue chez Vertigo, label de DC Comics, entre 2009 et 2013. Et le projet est déjà sur le point de sortir.

Bande-annonce VO

Ce récit post-apocalyptique autour d'un être mi-cerf mi-garçon nous a déjà été montré par un teaser il y a quelques jours, l'occasion de fixer une date de sortie proche. L'hybride incarné par Christian Convery est déjà de retour pour un trailer plus long, probablement sa seule véritable bande-annonce d'ailleurs. Dans ce monde où les mutants ne sont pas les bienvenus, il va devoir compter sur de rares alliés pour survivre face à une humanité qui veut l'extinction de sa race et trouver un potentiel havre de paix au Colorado.

Pour en voir plus, il faudra juste attendre jusqu'au 4 juin, date à laquelle l'intégralité des épisodes de ce qui devrait être une mini-série verra le jour sur Netflix. Pour les curieux, une vidéo avec des interviews des producteurs et de l'auteur original a aussi été partagée il y a quelques jours.

Bande-annonce VF





