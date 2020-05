NETFLIX : Sweet Tooth, le comics de Vertigo bientôt adapté en série par Robert Downey Jr.

Netflix a toujours plein de projets sur le feu, mais il faut dire qu'il a un certain appétit pour les adaptations de comics. Entre les séries Marvel (Daredevil, Jessica Jones), celles tirées des licences Millarworld (Umbrella Academy, Jupiter’s Legacy) et bien d'autres projets du genre, les adeptes de bandes dessinées ont de quoi faire. Le diffuseur s'est même lancé dans l'édition de comics avec The Magic Order.

Deer fans, we have some sweet news: Team Downey (@robertdowneyjr and co) is adapting Sweet Tooth, the beloved comic by @jefflemire, into an Netflix original series! ????????‍♂️ pic.twitter.com/jAE2ne26od — NX (@NXOnNetflix) May 12, 2020

Mais c'est bien d'une production cinématographique dont il est question aujourd'hui, en l'occurrence éditée par Vertigo. Ce label de DC Comics dédié au fantastique et à l'horreur est derrière des franchises comme Fables (à l'origine de The Wolf Among Us), Doom Patrol, Preacher ou encore The Losers. C'est en revanche un certain Sweet Tooth, signé Jeff Lemire, qui va être transformé en série par Netflix. Cette aventure en trois numéros sortis entre 2009 et 2013 va revivre grâce à la société de production Team Downey, qui n'est autre que l'entreprise de Robert Downey Jr. en personne ! Si vous n'êtes pas familiers avec l'univers de Sweet Tooth, en voici un résumé.

Dix années se sont écoulées depuis la mystérieuse pandémie qui frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. De celle-ci naquit une nouvelle espèce : mi-homme mi-animal. Gus fait partie de ces enfants hybrides dont on ignore tout, livré à lui-même depuis la mort de son père. Au cours de son voyage à travers une Amérique dévastée, Gus croisera la route de Jepperd, homme massif et taciturne avec qui il se met en quête d'un refuge spécialisé. Mais sur leur route, les chasseurs sont nombreux.

Les adeptes de récits fantastiques devraient apprécier la démarche. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera ce feuilleton, qui n'a bien évidemment pas de date de sortie pour le moment, et mettra du temps avant d'être diffusé.

Lire aussi : Netflix : les sorties du mois de mai 2020, quoi de neuf ?