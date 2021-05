NETFLIX : Resident Evil: Infinite Darkness, date de sortie, complot et mutants repoussants avec un trailer inédit de la série

En cette année de 25e anniversaire de la saga Resident Evil, Capcom a plusieurs projets majeurs sur le feu. Resident Evil Village vient de sortir et sera mis à jour avec le mode spécial Resident Evil Re:Verse cet été, le nouveau film Resident Evil: Welcome to Raccoon City arrive à la fin de l'année et une série d'animation inédite va débarquer sur Netflix.

Produit par TMS Entertainment, le studio derrière les films Detective Conan, avec Quebico, la nouvelle entreprise du producteur de Resident Evil: Vendetta Kei Miyamoto, en appui pour la 3D, Resident Evil: Infinite Darkness arborera une esthétique CGI proche des 3 longs-métrages du même genre. Cette première série dans l'univers de la licence portera une aventure avec Leon S. Kennedy et Claire Redfield, qui nous fera notamment vivre une invasion de mutants à la Maison-Blanche, comme l'avait montré le précédent trailer.

Une nouvelle bande-annonce nous en fait voir davantage, avec des évocations d'un complot mondial, des soldats ayant vu des horreurs pendant une guerre ou encore des plans sur des créatures rebutantes. Nous y découvrons les personnages originaux que sont Jason, membre de l'unité Mad Dogs qui a vécu des drames aux Penamstan 6 ans auparavant, et les agents spéciaux Shenmei et Patrick, ou encore l'équipe du Président Graham, à savoir le secrétaire de la défense Wilson et le chef de cabinet Ryan.

La vidéo précise surtout la date de sortie de la série Netflix, dont nous ne connaissions que le mois de lancement : tous les épisodes arriveront sur la plateforme le 8 juillet 2021.

