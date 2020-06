NETFLIX : The Cuphead Show!, quelques secondes de la série animée partagées

Cuphead a fait un carton sur ordinateurs et consoles, le titre est pour rappel développé par Studio MDHR et va avoir droit à une adaptation en série d'animation, produite par Netflix. The Cuphead Show! était jusqu'ici très mystérieux, mais Netflix a partagé aujourd'hui une vidéo qui présente le projet.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020

The Cuphead Show! sera donc une réinterprétation du jeu de Studio MDHR, avec Cuphead et Mugman, qui seront doublés par Tru Valentino et Frank Todaro. La vidéo ci-dessus montre quelques dessins en cours de réalisation, des décors et même de petites secondes du résultat final. L'esprit du jeu semble avoir été totalement respecté, les fans vont être ravis.

Pour rappel, The Cuphead Show! sera diffusé sur Netflix, il y aura 11 épisodes d'une dizaine de minutes chacun, et tout cela sera disponible « prochainement ». D'ici là, vous pouvez retrouver le livre Tout l'art de Cuphead à 29,9 € sur Amazon.fr.