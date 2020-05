NETFLIX : The Cuphead Show!, le format des épisodes et une image inédite dévoilés

L'incontournable et exigeant Cuphead est un hommage géant aux dessins animés rétro des années 30. Quoi de plus normal qu'il ait droit à une adaptation de la licence en dessin animé dans les prochains mois sur Netflix ?

The Cuphead Show!, c'est le nom de la série, est pour mémoire réalisé par Dave Wasson (Time Squad, Mickey Mouse Shorts) et Cosmo Sergurson (La vie Moderne de Rocko : Le Retour). Netflix nous avait donné beaucoup d'informations sur l'équipe technique et un premier visuel l'été dernier, mais il aura fallu attendre cette semaine pour avoir du neuf sur le projet. Il a été sélectionné au Festival International du Film d'Animation d'Annecy dans la catégorie WIP (Work in Progress), l'occasion de découvrir une illustration inédite et un résumé.

Le jeu vidéo qui a déboulé sur les écrans avec un superbe style d'animation rétro, des combats de boss délirants et un gameplay qui donne du fil à retordre prend vie maintenant avec le « The Cuphead Show! ». Cette comédie axée sur les personnages suit les mésaventures uniques en leur genre de l'impulsif Cuphead et de son frère Mudman, prudent, mais influençable.

Autre point intéressant mentionné dans la fiche technique, le format de The Cuphead Show! : la série sera découpée en 11 épisodes d'environ dix minutes, et devrait se déguster assez facilement. Aucune date de diffusion n'est encore mentionnée à cette heure, mais Netflix pourrait nous en dire plus à l'approche du festival qui se déroulera du 15 au 30 juin, en ligne forcément.