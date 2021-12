Nerf Ultimate Championship : une bande-annonce multijoueur qui met l'ambiance !

Alors que le dernier trailer cinématique de Nerf Ultimate Championship nous avait laissés sur notre faim, le studio Secret Location a cette fois-ci décidé de faire une entrée fracassante avec une vidéo de gameplay très dynamique lors de l'Upload VR Showcase Winter 2021.

C'est donc sur une bande sonore très rythmée que nous découvrons ce jeu assurément ner(f)veux, opposant deux équipes de quatre joueurs dans des arènes verticales. Dans Nerf Ultimate Championship, l'accent est clairement mis sur les mécaniques de parkour puisqu'il sera possible de courir sur les murs et d'effectuer des doubles sauts dans le vide. Le titre ne conviendra peut-être pas aux plus sensibles, mais son dynamisme et sa liberté de déplacement grisante annoncent en revanche des affrontements particulièrement stylés !







Quatre classes de personnages seront disponibles, sans plus de précisions pour le moment hormis leur nom pouvant faire référence à leurs aptitudes propres. De nombreux blasters Nerf issus de la célèbre licence Hasbro seront récupérables en certains points des arènes ou sur vos adversaires. Nul doute que ça va batailler sec par endroits ! Que les fans se rassurent, le studio explique avoir porté un soin tout particulier à la reproduction des blasters en plastique iconiques. Afin de retranscrire au plus près les caractéristiques et les sensations uniques qu'elles procurent, chaque arme, ou plutôt jouet, a été testé physiquement par l'équipe. Ainsi, leur maniement et comportement se voudront aussi authentiques que possible. Et tout comme dans la vie réelle, celles-ci auront besoin d'être rechargées voire amorcées manuellement. Les sensations devraient donc être excellentes. Chaque blaster propulsera ses fléchettes à plus ou moins longue distance, avec une cadence qui lui est propre, et certains auront même un double usage. Les fléchettes en mousse possèderont une physique réaliste et rebondiront sur les murs ou le sol, ce qui amènera surement certaines stratégies amusantes et intéressantes. Nous vous voyons venir de loin, et bien que cela marche sur vos collègues de bureau, le studio tient à préciser que non, les fléchettes reçues en pleine tête ne resteront pas collées sur votre front. Afin de parfaire l'expérience sociale, un hub social orienté détente sera présent et permettra aux joueurs de souffler entre chaque partie.

Comme aperçu en fin de vidéo et sur le site officiel ci-dessus, Nerf Ultimate Championship est prévu pour 2022 uniquement sur Meta Quest 2. Cela risque encore de faire grincer quelques dents...



