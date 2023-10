Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, une bande-annonce musicale pour un DLC porté sur la nostalgie

Il ne reste qu'un mois avant le lancement de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et Bandai Namco a déjà effectué un gros point sur ce qui nous attend au détour d'une vidéo. Mode Histoire ultra classique qui inclura les évènements marquants de la licence, Special Story Mode avec un récit original sur fond de Cinquième Grande Guerre Ninja, 10 personnages inédits, contrôles simplifiés pour le gameplay et même une VF, il n'y a à priori plus qu'à patienter puisque tous les éléments essentiels ont été introduits. Et pourtant, l'éditeur avait encore une annonce en stock, qui réjouit autant qu'elle nous fait grincer des dents.

En effet, un DLC Nostalgic Anime Song & Item Pack va être commercialisé, permettant de combattre en écoutant cinq openings qui ont marqué l'anime Naruto et sa suite Shippuden. Nous découvrons tout ça dans une vidéo dont le montage fait remonter bien des souvenirs. Voici ce qui sera inclus :

Chansons Haruka Kanata par ASIAN KUNG-FU GENERATION

GO!!! par FLOW

Blue Bird par Ikimonogakari

Silhouette par KANA-BOON

Kaze par Yamazaru Objets en jeu Apparence de cartes d'info ninja

Objets de substitution x2 (microphone et casque audi orange)

Au passage, sachez que ce Pack d'objets et musiques nostalgiques de l'anime est inclus dans une offre exclusive à Steam nommée Sound Ultimate Bundle, regroupant le DLC et l'édition Ultimate pour 114,98 €. Sachant que cette dernière est sinon vendue 94,99 €, il semblerait que le tarif de ces cinq chansons et items in-game revienne à 19,99 €... Oui, la nostalgie a bon dos.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sortira le 17 novembre et peut être précommandé sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount à partir de 59,99 €.