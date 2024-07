Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Kawaki fait une démonstration de ses nouveaux pouvoirs pour sa sortie

La semaine dernière, nous avons appris l'arrivée ce jeudi du quatrième DLC de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Après Hagoromo Ōtsutsuki, Isshiki Ōtsutsuki et Kurenai Yūhi, c'est donc Kawaki (Progression du Kâma) qui a donc fait ses débuts pour les possesseurs du Season Pass coûtant 24,99 €, pouvant également être acheté séparément au prix de 5,99 €. Pour le débloquer, outre avoir téléchargé la mise à jour 1.40 pesant 327,5 Mo sur PS5, il est comme à chaque fois nécessaire d'aller « acheter » le contenu dans les extensions. Pour sa sortie, Bandai Namco a diffusé une bande-annonce présentant son gameplay.

Bon, rien d'extraordinaire du côté de ses deux ninjutsus Katon : Technique de la balle embrasée et Sukunahikona : Prolifération, et c'est donc via sa Technique secrète Balle funéraire suprême que des piliers apparaissent à l'écran. Nous avions trouvé le visuel statique de ces derniers assez moche, mais en mouvement, cela passe déjà mieux dans le feu de l'action. Nous aurions tout de même apprécié un peu plus de soin dans les détails. En termes d'Éveil, ce nouveau Kawaki dispose des jutsus Attaque du bras funéraire et Daikokuten : Trinité, en plus d'être capable de déclencher Daikokuten : Origine divine via les flèches directionnelles. Les fans du personnage apprécieront, mais ce n'est clairement pas le combattant additionnel le plus intéressant à jouer nous concernant.

La vidéo met également en avant les deux nouveaux costumes inclus dans le pack, Naruto (Ichiraku Ramen) et Hinata (Road to Sakura). Si la cadence reste la même, le cinquième et dernier personnage actuellement prévu devrait donc voir le jour fin septembre. Comme déjà dit, il ne serait pas étonnant qu'il s'agisse d'une nouvelle version de Boruto, ce qui n'aurait rien d'excitant.

Si vous souhaitez acheter Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est actuellement vendu dès 59,99 € à la Fnac sur consoles et à partir de 50,99 € sur PC chez Gamesplanet.

