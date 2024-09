Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, technique apocalyptique et combattant possédé pour le DLC 5

Depuis son lancement en fin d'année dernière, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections a droit environ tous les deux mois à un nouveau personnage jouable dans le cadre de son Season Pass payant, un rythme qui va être maintenu jusqu'au bout. Si les trois premiers avaient de quoi générer un minimum d'excitation (Hagoromo Ōtsutsuki, Isshiki Ōtsutsuki et Kurenai Yūhi), le dernier en date nous avait refroidi puisqu'il ne s'agissait que d'une nouvelle version d'un protagoniste déjà présent (et tête à claques qui plus est), Kawaki (Progression du Kâma). Nous avions alors supposé que le dernier serait donc une déclinaison de Boruto avec ce même intitulé puisqu'il avait déjà été ajouté à Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Eh bien, c'est sans surprise qu'il a été annoncé, le pire étant que Bandai Namco a communiqué à ce sujet dans la foulée de l'annonce complète du roster de DRAGON BALL: Sparking! ZERO jeudi dernier. Forcément, à côté, un tel DLC donne bien moins envie.

Boruto (Progression du Kâma) sera donc disponible ce jeudi 26 septembre pour les possesseurs du Season Pass. Cette cinquième version du personnage surnommée Borushiki par les fans, dû au fait que Momoshiki Ōtsutsuki se manifeste dans son corps pourra utiliser les ninjutsus Massive Rasengan et Spiraling Bullet, tous deux disposant de versions chargées, ainsi que de la Technique Secrète Massive Rasengan: Divine Destruction faisant intervenir des clones. Il s'agit des noms anglais partagés sur le site officiel, qui ne seront évidemment pas les mêmes en jeu. Pour le coup, les visuels partagés et qui sont à retrouver en page suivante sont bien stylés, et difficile de cacher notre satisfaction de voir Kawaki étalé à terre... Un costume de Boruto avec sa corne sera aussi inclus, sans parler des habituels visuels de carte de ninja, bravades et messages spéciaux.

Mais ce n'est pas tout. Comme en mai avec la Technique secrète combinée Rikudō : Méga-orbe shuriken véritable totalement inédite et imaginaire, qui réunissait Hashirama, Asura et Naruto (Mode Ermite Rikudō), ce sont cette fois Madara (Réincarnation achevée), Indra et Sasuke (Rinne Sharingan) qui vont pouvoir effectuer la Technique secrète combinée Apocalypse, qui portera visiblement bien son nom. Les trois feront ainsi appel à leur Susano'o pour ce qui promet d'être un sacré spectacle visuel.

La mise à jour 1.50 ajoutera quant à elle gratuitement de nouveaux objets, à acquérir comme toujours contre des Tickets d'échange, dont des éléments cosmétiques pour Hashirama et Madara.

Au passage, Naruto: Ultimate Ninja Storm a été annoncé sur mobiles où il sera lancé d'ici quelques jours. Si vous souhaitez acheter Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est vendu dès 59,99 € à la Fnac sur consoles et est actuellement en promotion à partir de 25,49 € sur PC chez Gamesplanet.

