Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ne fera pas dans l'originalité pour son DLC 4...

Le rythme d'ajout de nouveaux personnages à Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est assez régulier puisqu'ils ont lieu environ tous les deux mois. Après Hagoromo Ōtsutsuki en janvier, Isshiki Ōtsutsuki en mars et Kurenai Yūhi en mai, nous découvrons à présent le prochain prévu pour cette fin juillet. Ses fans mis à part, il y a de quoi être déçu, puisqu'il s'agira simplement d'une nouvelle forme pour... Kawaki. Après son intégration à Naruto to Boruto: Shinobi Striker, c'est donc dans le jeu de CyberConnect2 que va débarquer Kawaki (Progression du Kâma) ou Kāma voire Karma, à vous de voir comme toujours. D'ici à ce que nous ayons un cinquième Boruto en guise de dernier personnage avec cette même forme, il n'y a qu'un pas, mais ce serait là encore décevant.

Ce nouveau Kawaki sera donc disponible le jeudi 25 juillet dans le Season Pass, soit la semaine prochaine, et disposera des capacités signature d'Isshiki que sont Sukunahikona et Daikokuten puisque le Kāma fait de lui l'hôte de l'Ōtsutsuki. Rien d'original donc malgré les variations qui lui sont données. En anglais, ses ninjutsu sont nommés Fire Style: Soaring Flame Bullet Jutsu, Sukunahikona: Mighty Thrashing et Sukunahikona: Bloom Profusion, tandis que sa Technique secrète est intitulée Great Burial Bullet. Bon, à voir une fois le personnage disponible, les traductions du site officiel de la licence étant clairement faites automatiquement sans relecture derrière... Concernant cette dernière attaque, les piliers qu'il fait apparaître semblent tout droit sortir d'une autre époque vidéoludique, espérons que le rendu en pleine action ne soit pas aussi moche. Vous pouvez retrouver les visuels en page suivante.

En plus de Kawaki, deux costumes seront inclus avec son pack, un pour Naruto en tenue d'Ichiraku Ramen, établissement où il adore aller, et un pour Hinata en robe venant de Road to Sakura, l'épisode 271 de Shippuden. Et comme d'habitude, cinq visuels de carte de ninja et une douzaine de bravades et messages spéciaux seront aussi inclus. La mise à jour 1.40 ajoutera également de nouveaux éléments cosmétiques à obtenir contre des Tickets d'échange.

Si vous souhaitez acheter Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est actuellement vendu dès 41,99 € par Amazon et à partir de 50,99 € sur PC chez Gamesplanet.

