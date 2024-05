Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, une bande-annonce de gameplay illusoire pour la sortie de Kurenai

La semaine dernière, les joueurs de Naruto to Boruto: Shinobi Striker ont eu droit à du contenu inédit avec l'ajout de Kawaki (Progression du Kâma) et du DLC payant allant avec. Dans la foulée, Bandai Namco a donné de bonnes nouvelles à ceux préférant Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, avec l'arrivée ce jeudi 30 mai du troisième personnage de son Season Pass, en plus de quelques autres nouveautés. Après Hagoromo Ōtsutsuki et Isshiki Ōtsutsuki, l'heureuse élue n'était autre que l'envoûtante Kurenai Yūhi, adepte du genjutsu. Une fois la plus récente mise à jour téléchargée, pesant 1,430 Go sur PS5, il ne faut pas oublier d'aller la télécharger pour qu'elle soit débloquée. Comme à son habitude, après les visuels, l'éditeur a donc partagé une bande-annonce mettant en avant ses techniques, ainsi que les autres ajouts de son pack. Étonnamment, nous avons pour une fois droit à une vidéo française avec le doublage local, qui était pour rappel une grosse nouveauté de cet épisode, en plus de la version en japonais.

Bande-annonce VF

Côté dénomination française, ses deux ninjutsus se nomment Illusion démoniaque : Technique du pétale tombant métamorphosé et Technique de la floraison illusoire persistante, l'un servant lorsque l'adversaire est assez proche tandis que l'autre fait apparaître une sorte de clone explosant au contact. Sa Technique secrète Illusion démoniaque : Puissante illusion distordante, Fleur éphémère la fait se projeter sur sa cible à bonne distance.

En Éveil, ses jutsus se transforment en Explosion de la défloraison aérienne et Illusion démoniaque : Technique de la floraison dansante et envahissante, tandis qu'elle peut déclencher Illusion démoniaque : Technique de la floraison illusoire délicate avec les flèches. Et si vous avez Asuma comme unique soutien, il est alors possible lorsque la jauge est pleine de déchaîner la Technique secrète combinée Illusion démoniaque : Épée du vent distordante. Après quelques combats avec elle, nous pouvons clairement dire qu'elle est assez fun à jouer, sa vitesse d'exécution des combos au corps à corps étant particulièrement appréciable.

Enfin, en ayant Hashirama, Asura et Naruto (Mode Ermite Rikudō) dans la même équipe, il est possible d'effectuer la Technique secrète combinée Rikudō : Méga-orbe shuriken véritable, qui est assez dantesque en termes de cinématique.

Bande-annonce VO

Comme pour les autres personnages, Kurenai est vendue 5,99 € séparément dans un pack incluant tout ce que nous avons cité précédemment ainsi que 12 bravades et 5 images de carte d'information ninja, ou inclus dans le Season Pass à 24,99 €.

Si vous n'avez pas encore Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est actuellement vendu dès 44,06 € par Amazon et à partir de 50,99 € sur PC chez Gamesplanet.

