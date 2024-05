Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, une kunoichi longtemps attendue pour le DLC 3 et de nombreux ajouts prévus pour la version 1.30

Cette semaine, Naruto to Boruto: Shinobi Striker a accueilli une nouvelle version de Kawaki en plus d'introduire plusieurs nouveautés pour sa Saison 8. Bandai Namco en a également profité pour dévoiler les prochains ajouts gratuits et payants à destination de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Jusqu'à présent, les possesseurs du Season Pass ont pu s'amuser avec Hagoromo Ōtsutsuki et Isshiki Ōtsutsuki. Pour ceux n'appréciant pas particulièrement ce clan venu d'ailleurs, c'est une kunoichi que les fans ont longtemps voulu jouable qui va finalement le devenir : Kurenai Yūhi. En effet, jusqu'à présent, elle ne faisait office que de personnage de soutien dans le premier Storm, Storm Generations et Storm Revolution. CyberConnect2 va donc nous permettre de pleinement l'incarner d'ici quelques jours.

Le Pack 3 en DLC est en effet daté à la semaine prochaine, au jeudi 30 mai pour être tout à fait précis. Il inclura donc Kurenai, jōnin responsable de l'Équipe 8 au début de l'œuvre de Masashi Kishimoto (celle d'Hinata, Kiba et Shino) et qui excelle en genjutsu. Bien qu'elle n'ait pas montré grand-chose dans le manga, les développeurs lui ont donc créé plusieurs compétences basées sur son Illusion Démoniaque. Le site officiel ne mentionne que les intitulés anglais Evil Illusion: Lingering Phantom Blossom et Transforming Falling Petal pour ses deux ninjutsu, et sa Technique secrète bien connue Magen: Jubaku Satsu, soit Evil Illusion: Tree Bind Death, Fleeting Flower.

Mieux encore, elle pourra effectuer une Technique secrète combinée avec son cher et tendre Asuma Sarutobi, Evil Illusion: Tree Binding Wind Blade. Et en plus de ça, une autre de ces attaques combinées va être ajoutée via ce pack, Six Paths: Shinsu Rasen Shuriken, nécessitant d'avoir dans son équipe Hashirama, Asura et Naruto (Mode Ermite Rikudō). Et pour ne pas changer, cinq visuels de carte de ninja et une douzaine de bravades et messages spéciaux seront aussi inclus.

La version 1.30 du jeu proposera également du contenu gratuit pour tous les joueurs, à savoir pas moins d'une centaine de nouveaux éléments cosmétiques, qui pourront être obtenus contre des Tickets d'échange ou des Ryos. Enfin, un nouvel évènement Combat de ninjas va débuter le même jour, opposant Jiraya à Minato avec comme sondage : « Quel personnage aimerais-tu avoir comme maître ? »

Si vous souhaitez vous procurer Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est actuellement vendu dès 44,06 € par Amazon et à partir de 50,99 € sur PC chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, des liens avec le passé difficiles à briser