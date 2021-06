Nerf Ultimate Championship : le nouveau jeu multijoueur compétitif à base de fléchettes en mousse débarquera sur Quest l'année prochaine

Secret Location, à qui nous devons notamment The Great C et Transpose, lève le voile sur une toute nouvelle expérience VR qui pourrait fortement séduire les fans et les amateurs de jeux ner(f)veux. Le studio, en partenariat avec Hasbro, nous dévoile à travers un trailer avare en information un jeu de tir compétitif multijoueur entièrement tourné vers l'univers Nerf et ses pistolets à fléchettes en mousse.

Hormis une cinématique stylée présentant un groupe de quatre personnes et quelques armes que les fans de la licence reconnaîtront sûrement, nous en apprenons peu sur le jeu. Nous imaginons cependant que le catalogue d'armes (en plastique) sera conséquent et fidèle à la réalité, de quoi offrir un gameplay varié. L'info à retenir, il y en a bien une, concerne la disponibilité du titre en 2022, sur Oculus Quest 1 et 2 exclusivement. D'ici là, nous vous encourageons fortement à vous entraîner en tirant des fléchettes en mousse sur vos collègues dans les open spaces.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.