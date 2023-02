Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, un nouveau jeu de combat avec des personnages inédits annoncé !

Si vous vouliez un nouveau jeu pour changer de Naruto to Boruto: Shinobi Striker, sachez qu'il arrive enfin ! Bandai Namco Games vient en effet d'annoncer un nouveau jeu vidéo autour du ninja, qui fera suite à la série de jeux la plus populaire des Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm.



Le bébé s'appellera Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (comme l'avait laissé imaginé un dépôt de nom il y a quelques semaines), et sera grandement basé sur les SUNS précédents, desquels il reprendra pas moins de 124 personnages jouables. Il en ajoutera cependant de nouveaux, comme Asura et Indra‎ Ôtsutsuki montrés dans la bande-annonce dévoilée lors du PlayStation State of Play, à incarner dans le cadre d'une histoire originale reprenant les scénarios des 4 épisodes principaux.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est le prochain opus de la série Ultimate Ninja Storm. Il sortira sur PS4 et PS5 en 2023.

La seconde partie de la bande-annonce comporte des scènes de combat entre les différents personnages jouables du jeu, notamment Naruto, les ninjas du village de Konoha, les membres de l’Akatsuki et le Hokage légendaire. Avez-vous aperçu vos ninjas préférés dans cette bande-annonce ?

Le plus grand nombre de combattants de toute la saga

Pour célébrer le 20e anniversaire de l’anime Naruto et permettre aux fans qui ont offert leur soutien à la série d’incarner leurs ninjas préférés, le jeu proposera de nouveaux personnages en plus des 124 ninjas jouables déjà présents dans Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. C’est le plus grand nombre de combattants jamais vu dans toute la saga ! Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter les premiers ninjas ajoutés à cette liste de combattants : Ashura Ôtsutsuki et Indra Ôtsutsuki ! Restez à l’écoute pour ne rien manquer des prochaines annonces de personnages jouables. De plus, même si le jeu se base sur le système de combat des opus précédents, la version PlayStation 5 tourne pour la toute première fois à 60 images par seconde, ce qui promet des combats de ninjas plus fluides que jamais.

L’histoire combinée de la rivalité entre Naruto et Sasuke

La série Naruto Ultimate Ninja STORM dépeint l’histoire de Naruto avec des captures de l’anime et des combats que vous pourrez revivre. Ce jeu combine et revisite une sélection de scènes des quatre jeux Ultimate Ninja STORM avec des graphismes aussi peaufinés que possible. C’est un jeu à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les aficionados de la série.

En outre, le jeu proposera une nouvelle histoire originale. Restez à l’écoute pour en savoir plus et ne rien manquer des prochaines annonces d’ici à la sortie !