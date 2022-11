Naruto : Bandai Namco dépose la marque Ultimate Ninja Storm Connections, vers l'annonce d'un nouveau jeu par CyberConnect2 ?

Source: Bandai Namco via l'EUIPO

Surtout culte dans les années 2000, la licence Naruto a tout comme son modèle Dragon Ball refusé de s'éteindre une fois les péripéties de son protagoniste achevées, donnant lieu à une suite sur son fils, Boruto. Le manga paraissant mensuellement dans le V Jump se poursuit, qu'il plaise ou non, de même que son anime qui abuse de fillers pour avoir de quoi raconter chaque semaine. Du côté des jeux vidéo, outre une apparition cette année dans Fortnite, les joueurs doivent se contenter de l'infatigable Naruto to Boruto: Shinobi Striker, dont la Saison 5 s'achèvera cet hiver. Forcément, après tant d'années, les joueurs aimeraient du neuf et un retour à des productions aussi qualitatives que les Ultimate Ninja Storm de CyberConnect2.

Eh bien, tout porte à croire qu'après quelques années loin de la licence, notamment en œuvrant sur Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles qui reprenait la même recette, le studio japonais replonge dans l'univers des shinobis. En effet, Bandai Namco a déposé une marque pour un jeu vidéo au nom plus qu'évocateur en Europe ce lundi : « Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS » !

Plutôt qu'un simple « Storm 5 », l'éditeur aurait donc opté pour un sous-titre s'inscrivant dans la lignée de Generations et Revolution, reste à voir s'il s'agira d'un spin-off pour patienter avant quelque chose de plus ambitieux ou si cet intitulé est juste là pour ne pas rebuter la nouvelle génération de fans, d'autres grosses licences ayant par le passé fait de même en laissant derrière elles leur numérotation. Et avec un terme comme « Connections », nous imaginons déjà l'implication des deux générations de personnages, de quoi ratisser large auprès du public.

Espérons simplement qu'il ne s'agisse pas d'un épisode sur mobiles, bien que cela soit peu probable avec Naruto x Boruto: Ninja Voltage toujours soutenu. En attendant, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto est vendu 21,39 € sur Amazon.