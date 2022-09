Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Konohamaru Sarutobi vient perpétuer l'héritage familial dans le cadre de la Saison 5

Cette année encore, Bandai Namco continue d'alimenter en contenu Naruto to Boruto: Shinobi Striker avec un Season Pass 5 sous le thème de l'Héritage. Le premier personnage additionnel de cette saison était Madara Uchiha (Six Chemins) en juin, suivi en juillet par Temari. Nous savions déjà que Naruto (Mode Baryon) et Isshiki Ōtsutsuki viendraient la clôturer, il ne restait donc qu'un inconnu au programme, qui a été introduit ces derniers jours et dont la sortie s'est faite ce vendredi. Il correspond parfaitement à la thématique, puisqu'il s'agit de l'héritier du 3e Hokage, Konohamaru Sarutobi.

Alors, non, nous ne parlons pas ici du gamin admirant Naruto dans l'œuvre originale, mais de sa version adulte de Boruto qui est justement à la tête de l'Équipe 7 dans laquelle se trouve ce dernier, Sarada et Mitsuki. Ses techniques reprennent celles de son oncle Asuma et d'Hiruzen, avec Katon : Nuées ardentes, Katon : Météores de Feu et l'invocation d'Enra, un petit singe qui rappelle évidemment Enma, avec lequel il réalise le Scellement adamantin : Poigne du singe. Pour ne pas changer, tous les joueurs vont pouvoir s'amuser avec, tandis que le DLC 31 permet à notre avatar d'acquérir ces techniques et éléments de personnalisation visuelle.

Si Naruto to Boruto: Shinobi Striker vous intéresse, il est toujours en vente sur Amazon à partir de 22,61 €.