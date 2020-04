TEST de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, une édition Switch qui vaut le détour

Ultimate Ninja Storm est une licence qui a retourné le cerveau des fans de Naruto au fil des ans et des générations. Des graphismes psychédéliques, une prise en main nerveuse et dynamique, CyberConnect2 a conçu des titres légendaires qui ont su conquérir le cœur des aficionados. Après une trilogie plus qu’agréable sur Switch, Bandai Namco a pris la décision de porter le terrible Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto. Un bon portage en vue ? C'est la question que nous nous sommes posée, il est temps d'y répondre.

Quel plaisir de pouvoir se trimballer cette production dans la poche.

Les premiers pixels s'affichent sur notre téléviseur, et nous sommes surpris de la qualité globale. Et pour cause, la puissance de la Switch est bien en dessous d'une Xbox One ou PS4 (ce n'est plus un secret), les développeurs se doivent de s'adapter pour proposer une expérience convenable, voire identique, aux joueurs Nintendo. Ainsi, la résolution a légèrement été réduite (le jeu tourne certainement à 900p), les textures sont légèrement floues et de l'aliasing est visible un peu partout. Pourquoi diminuer tout ça ? Pour obtenir un jeu fluide et confortable. Concernant le framerate de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto est constant, nous n'avons pas aperçu la moindre chute, et c'est tant mieux ; n'oublions pas que nous avons affaire à un jeu de combat électrique, la fluidité est donc primordiale sur le reste !

Mais c'est moche ou pas ? Les mirettes s'habituent au bout d'un moment et, malgré les petites imperfections, ce quatrième épisode sur Switch émoustille. Les jeux de lumière sont éclatants, le cel shading est soigné, les animations sont à pleurer... Que demander de plus ? Et en mode Portable, cela donne quoi ? C'est impeccable. Ici aussi, la résolution est amoindrie, floutant un brin les graphismes, mais ce n'est pas dérangeant. La petitesse de l’écran cache les défauts, étrangement, le jeu est plus clinquant. En outre, pas ne panique, le nombre d'images par seconde ne décroît pas, et les sous-titres sont lisibles. Bref, c'est au poil.

Concernant le gameplay, les Joy-Con ne dérangent pas, les enchaînements peuvent être exécutés sans trop gesticuler, les doigts se déplacent avec aisance. Sans surprise, il n'est pas possible de détacher les pads pour jouer à deux en local. En effet, il est (quasi-)impossible d'adapter toutes les commandes avec si peu de boutons, une autre paire de Joy-Con ou une Pro Controller est nécessaire pour s'amuser avec un camarade sur le même canapé. Pour ce qui est du contenu, c'est de la pure folie... Tous les DLC sont inclus (y compris Next Generations), de quoi passer de longues heures devant sa plateforme. Dans les paramètres, nous avons le choix entre le doublage japonais ou anglais, et plus de 120 personnages sont jouables. Et les parties en ligne ? C'est fluide dans l'ensemble, nous n'avons pas constaté de gros problèmes.

Nous sommes heureux de retrouver Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto dans cette version ultime qui n'a pas du tout à rougir face aux autres éditions. Les modes sont tellement nombreux qu'il est difficile de s'ennuyer une seule seconde. Le rendu global est très bon, la prise en main est plaisante, et quel plaisir de pouvoir se trimballer cette production dans la poche. En d'autres termes, dur de passer à côté d'une telle aventure.

Les plus Ultimate Ninja Storm 4 dans la poche

Un rendu agréable sur l'écran de la Switch

Une bonne prise en main avec les Joy-Con

Tous les DLC

Une tonne de personnages jouables Les moins Les quelques imperfections visuelles en mode TV

Notation Graphisme en mode TV 15 20 Graphisme en mode Portable 16 20 Bande son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 17 20 Scénario 18 20 Verdict 17 20