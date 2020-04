Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, l'ultime aventure du ninja blondinet officiellement lancée sur Switch

Il s'est fait assez discret ces dernières semaines, mais c'est bien ce 24 avril 2020 que sort Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto sur Switch. La quadrilogie des aventures du personnage de Masashi Kishimoto est donc désormais complète sur la console de Nintendo, qui n'a en revanche pas eu droit aux épisodes intermédiaires Generations et Revolution.

Pas de surprise quant à son contenu puisque tout avait déjà été présenté en amont ces derniers mois. Ce portage inclut donc toute l'intrigue de base ainsi que le DLC Road to Boruto, la nouveauté étant l'ajout de Momoshiki et Kinshiki en tant que personnages jouables ainsi que 11 costumes, que les joueurs sur PS4, Xbox One et PC peuvent eux obtenir en dépensant quelques euros.

Vous pouvez donc foncer sur l'eShop ou opter pour la version physique sur les boutiques en ligne pour (re)vivre la 4e Grande Guerre Shinobi et son dénouement, tout en découvrant la nouvelle génération de héros de Konoha.