Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, le poids de la version Switch dévoilé

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Buroto arrive à grand pas sur Nintendo Switch. Le jeu a fait son apparition sur l'eShop et dévoile une information intéressante, le poids. Si vous passez par la case dématérialisée, sachez que le titre pèsera 12,2 Go ; oui, il faudra faire un peu de place dans votre console.

Pour rappel :

Revivez la quatrième grande guerre shinobi de Naruto Shippuden et découvrez l'histoire de Boruto: Naruto the Movie avec le fils de Naruto, Boruto Uzumaki.

Si vous réservez le jeu, vous pourrez récupérer divers contenus, à savoir :

Accès immédiat à 11 costumes de ninja de l'époque de Boruto ;

Accès immédiat à 22 personnages jouables ;

Accès immédiat à Momoshiki et Kinshiki Otsuki.

La date de sortie de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Buroto est fixée au 24 avril 2020.

