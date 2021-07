Fortnite : une Ferrari 296 GTB rajoutée et le festival de courts-métrages de retour ce week-end

En février dernier, Epic Games organisait dans Fortnite le Festival des Courts, un petit évènement qui permettait de découvrir des courts-métrages dans le mode Fête Royale et même en Battle Royale avec une fonctionnalité Picture-in-Picture. Eh bien, le festival va déjà avoir droit à sa seconde édition, dès ce week-end.

À partir de ce vendredi 23 juillet, 20h00, vous pourrez donc retrouver plusieurs courts-métrages sur l'écran géant dans Fortnite, en Fête Royale ou Battle Royale. Epic Games précise que la totalité des films courts font 40 minutes environ, et ils tourneront en boucle tout au long du week-end. Nous pourrons notamment découvrir deux épisodes de la saga Gildeguy, dont l'épisode inédit Le Courage de Gildeguy avec une bande originale signée Emma Stevens. Epic Games ne détaille pas le reste de la programmation, mais promet de l'action et de l'humour, cela devrait être très grand public, la bande-annonce avec Simon's Cat et Mystery Skulls ci-dessus le prouve déjà. Il y aura même des sous-titres dans plusieurs langues, mais le studio prévient que les créateurs de contenu ont interdiction d'enregistrer les films du festival, et les vidéos et rediffusions de livestream seront supprimées, vous connaissez la chanson des DMCA. Le Festival des Courts aura lieu jusqu'au 25 juillet, toujours 20h00, et les joueurs pourront en profiter pour acheter du contenu cosmétique dans la boutique d'objets avec une tenue Gildeguy, la pioche Stellastylo ravageur et l'accessoire de dos Cape de Slush Fighter.

Mais si vous n'êtes pas cinéphile, il y aura également autre chose à découvrir ce week-end, car Fortnite accueille la 296 GTB, une voiture sous licence officielle Ferrari, qui a collaboré avec Epic Games pour l'occasion. Les joueurs sont invités à accomplir des quêtes épiques cette semaine en réussissant des défis chronométrés, atteindre une vitesse maximale et conduire dans la tempête à bord de cette voiture rouge italienne. La boutique d'objet accueille quant à elle un pack Ferrari avec des tenues Icône de Modena et Pilote de Maranello ainsi que l'accessoire de dos Turbo Ferrari. S'il vous manque des V-Bucks, vous pouvez en acheter sur Amazon.