Nintendo Switch (modèle OLED) : une console collector, une manette Pro Controller et une pochette de transport Splatoon 3 colorées dévoilées !

Pour le moment, si vous voulez vous procurer une Nintendo Switch (modèle OLED), vous avez le choix entre deux coloris : le blanc et le combo Bleu Néon/Rouge Néon. Nintendo va diversifier la gamme à l'occasion du lancement d'une console en édition collector, qui accompagnera le lancement d'une future exclusivité.

Avant même la sortie de Splatoon 3 le 9 septembre 2022, le constructeur va en effet proposer une Nintendo Switch (modèle OLED) aux couleurs du jeu. Et des couleurs, il y en aura plusieurs sur la machine, car nous aurons droit à un Joy-Con arborant un dégradé du mauve vers le bleu et un autre du jaune vers le vert, tandis que la façade arrière des manettes et le dock seront blancs, avec une tache de peinture pour ce dernier. La console en elle même sera noire, mais elle comme l'ensemble des accessoires seront habillés d'une trame de fond discrète faite de formes rappelant l'univers de la licence.

Le résultat est original et sera vendu à un prix inconnu dès le 26 août 2022, sans Splatoon 3 qui lui sera disponible séparément quelques jours plus tard. Pour mémoire, le modèle OLED classique est lui disponible à partir de 310,49 € sur Amazon.fr, mais son prix de vente maximal conseillé est de 319,99 €.

En plus, Nintendo prévoit aussi de lancer une manette Pro Controller et une pochette de transport inspirées de Splatoon 3, aux teintes bleue et jaune plus sages, qui elles seront vendues à compter du 9 septembre.