Nintendo Switch : un nouveau bundle avec une console OLED et un gros jeu Mario lancé, voici où l'acheter au meilleur prix

Le mois dernier, Nintendo France dévoilait de nouveaux bundles avec des Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons ou Switch + Nintendo Switch Sports et un an d'abonnement au Nintendo Switch Online. Des packs décevants, du pur recyclage pour écouler les stocks, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les joueurs ont eu droit à des bundles plus alléchants. Heureusement, l'un d'eux débarque chez nous cette semaine.

Nintendo vient de lancer en France le pack Nintendo Switch - Modèle OLED Blanc + Super Mario Bros. Wonder. Le jeu de plateforme est directement installé sur la console, dotée d'un meilleur écran et le bundle inclut également un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online, pour profiter de jeux rétro ou simplement jouer en ligne. Si vous aviez loupé tout cela, voici une présentation de Super Mario Bros. Wonder et de la Switch OLED :

La console Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED 7 pouces, un large support ajustable, une station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), une mémoire interne de 64 Go et un système audio amélioré en mode portable ou en mode sur table. Les joueurs peuvent jouer sur le téléviseur et partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser immédiatement en multijoueur. Et à l’instar de la console Nintendo Switch, la Nintendo Switch – Modèle OLED est une console nomade et polyvalente qui permet à l’utilisateur de jouer partout. Le dernier épisode des aventures de Mario en 2D à défilement horizontal propose un nouveau gameplay, de nouvelles transformations ainsi que des effets prodigieux palpitants. Il vous fera visiter six mondes distincts, dont chaque stage contient sa propre fleur prodige. Quand un personnage touche une fleur prodige, un prodige se déclenche, modifiant complètement le stage et le gameplay. Les joueurs ont le choix entre 12 personnages différents et peuvent partager le plaisir en jouant ensemble dans des modes multijoueur en ligne ou en local.

Voici où acheter ce pack Nintendo Switch - Modèle OLED + Super Mario Bros. Wonder :

