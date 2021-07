Monopoly : une édition spéciale Animal Crossing: New Horizons avec son propre système de jeu dévoilée

La liste des éditions spéciales du Monopoly est interminable et il existe même des versions inspirées de jeux vidéo. Il y a par exemple un Monopoly Mario Kart et un encore plus récent tiré de l'univers de Fortnite. La prochaine collaboration du genre sera tout aussi intéressante, car il s'agira d'un partenariat avec Animal Crossing: New Horizons.

Hasbro n'a pas encore officialisé cette édition spéciale, mais elle est en précommande pour 24,99 $ pour une sortie en août 2021 aux États-Unis chez le revendeur Entertainment Earth, qui livre les premiers détails sur le produit. Le coffret comprendra un plateau de jeu, 4 jetons de personnage, 4 cartes Compétences, 35 cartes Décoration, 14 cartes Chance, 14 cartes Miles Nook, 160 jetons Ressource, 40 pièces 5 Clochettes, 54 pièces Clochette, 40 marqueurs de joueur, un dé numéroté, un dé Boutique Nook, une feuille d'étiquettes et des règles du jeu. Les parties seront jouables de 2 à 4, et proposeront un système de jeu inspiré de l'expérience de Nintendo.

Après votre premier tour du plateau, vous choisissez une carte Compétence avec une capacité que vous pouvez utiliser tout au long du jeu. En vous déplaçant sur le plateau avec des jetons personnalisés inspirés du jeu vidéo, vous accomplissez des tâches insulaires et rencontrez d'autres personnages. Au lieu d'acheter des propriétés et de payer un loyer, vous collectez des insectes, des poissons, des fossiles et des fruits. Vous pouvez également vous arrêter à la Boutique Nook et encaisser des Clochettes pour acheter des décorations. Ces décorations valent des Miles Nook, et le joueur avec le plus de Miles Nook remporte la partie !

Nous n'avons pas de nouvelles quant à une sortie en France, mais vu la popularité du jeu de plateau et du jeu Switch par chez nous, il serait étonnant que Nintendo et Hasbro se privent d'une localisation. D'ici là, Animal Crossing: New Horizons est disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.