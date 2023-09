Xbox Series X et S : un gros leak des prochaines consoles et manette mid-gen de Microsoft, c'est du lourd !

Source: Microsoft via The Verge

Source: Microsoft via The Verge

Si Microsoft ne détestait pas déjà suffisamment la Federal Trade Commission (FTC) après qu'elle lui ait mis des bâtons dans les roues dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King avant d'être désavouée, ce début de semaine aura de quoi changer la donne. Hier, nous vous rapportions la fuite d'un document mentionnant The Elder Scrolls VI, qui n'est pas forcément de bon augure pour tous. Cela va désormais beaucoup, mais alors beaucoup plus loin, car des documents hautement confidentiels et non censurés utilisés lors de l'affaire et présentant l'avenir de la section Xbox jusqu'en 2030 ont fuité, comme le rapporte The Verge. En guise d'apéritif, voici la prochaine console de la marque, une Xbox Series X répondant au nom de code Brooklin !

Cette nouvelle Xbox Series X aura comme principale particularité de ne pas disposer d'un lecteur de disques et donc d'être entièrement tournée vers le dématérialisé. Oui, l'avenir que certains redoutent se concrétise encore un peu plus. À en croire l'aperçu, son design serait cette fois assez arrondi, qualifié d'innovant. Pour une console se voulant entièrement tournée vers le numérique, elle embarquerait un SSD de 2 To, avec la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Et toujours dans l'objectif de proposer des produits 100 % recyclables d'ici 2030, sa source d'alimentation aurait une consommation réduite de 15 %, avec un nouveau mode de veille abaissant de 20 % l'énergie requise et un port USB-C en façade permettrait d'alimenter les accessoires. Plus de 30 % de résines post-consommation (PCR) seraient utilisées dans sa fabrication, tandis que l'emballage serait lui entièrement recyclable. Tout cela pour le même prix de 499 $ que coûte l'actuelle Xbox Series X. Sachant qu'en France, il faut débourser 549,99 € pour s'en procurer une nue comme à la Fnac, cela fait cher sans la possibilité d'utiliser de jeux physiques. Mais ce n'est pas tout !

Alors que la Xbox Series S vient juste d'avoir droit à une déclinaison Carbon Black, nous apprenons qu'elle aurait aussi droit à un rafraîchissement mid-gen bénéficiant des mêmes technologies que sa grande sœur. Ellewood, c'est son petit nom, proposerait comme cette dernière 1 To de stockage, avec un prix identique à l'actuel, soit 299 $. Ici, elle coûte actuellement 349,99 € chez Amazon par exemple, ce qui ne devrait donc pas changer là encore. Pour le coup, les joueurs intéressés n'en seront qu'avantagés.

Ces Xbox Series S Ellewood et Xbox Series X Brooklin devraient être annoncées l'été prochain aux alentours de juillet 2024, pour des sorties respectives fin août et fin octobre 2024, avec davantage d'options de stockage prévues durant la deuxième moitié de l'année fiscale 2025 de Microsoft, soit réellement l'an prochain.

Pour accompagner ces deux révisions, une nouvelle manette baptisée Sebile serait elle annoncée bien en amont, en avril ou mai 2024, puis lancée à la fin de ce dernier mois au prix de 69,99 $, soit une augmentation de 10 dollars par rapport à l'actuelle et la même chose en euros. Ce contrôleur inclurait un accéléromètre supportant des fonctionnalités gyroscopiques, des retours haptiques comme la DualSense de Sony, des actionneurs de bobine mobile (VCA) en guise de haut-parleur, ainsi que des touches et joysticks plus silencieux, le tout avec une apparence bicolore noire et blanche. Elle pourrait en plus accéder directement au cloud et disposerait du Bluetooth 5.2 et d'une connectivité Xbox Wireless 2, qui serait donc une future mise à jour. Et bonne nouvelle, c'est une batterie rechargeable et interchangeable qui lui fournirait de l'énergie, l'ensemble étant prévu pour être réparable, désasemblable et durable. Et si jamais vous vous demandez ce qu'est Merlin, il s'agit sans doute du nom de code de l'actuelle manette Xbox.

Microsoft envisagerait également de permettre de personnaliser cette nouvelle Xbox Series X et cette manette via le Xbox Design Lab via les projets Uther et Igraine, mais le financement n'aurait pas été assuré en date de création de ce document en fuite, soit en 2022.

Oui, c'est énorme comme leak et ce n'est pas tout, restez à l'affût des prochains articles sur le site.