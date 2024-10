Metal Slug Tactics : 20 minutes de gameplay et grosse annonce pour les joueurs PC et Xbox

DotEmu et Leikir Studio lanceront au début du mois prochain Metal Slug Tactics, un jeu de rôle tactique au tour par tour basé sur la célèbre franchise de run and gun arcade de SNK. Pour bien préparer le lancement, les studios partagent une longue vidéo de gameplay dévoilant les capacités des personnages annoncés la semaine dernière :

Mais ce n'est pas tout ! DotEmu et Leikir Studio annoncent que Metal Slug Tactics sera disponible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass day one, le 5 novembre prochain. Les joueurs abonnés au service de Microsoft pourront donc essayer le RPG tactique sans devoir l'acheter. Les autres devront passer à la caisse, mais le titre ne vous ruinera pas, Metal Slug Tactics sera vendu 24,99 € sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Vous pouvez d'ailleurs déjà acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.