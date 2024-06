Metal Slug Tactics : deux bonnes nouvelles pour les fans !

Dévoilé il y a maintenant trois ans, Metal Slug Tactics n'est toujours pas sorti. Le jeu tactique de Leikir Studio, Dotemu et SNK est attendu sur toutes les plateformes, mais il a déjà subi plusieurs reports, avant de disparaître des radars. Les studios sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce :

Leikir Studio et Dotemu annoncent que Metal Slug Tactics sera disponible cet automne sur PC et Nintendo Switch, puis sur PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One toujours à cette même période. Mieux encore, les joueurs sur ordinateurs vont pouvoir mettre les mains sur le jeu grâce à une démo à durée limitée, du 10 au 17 juin, dans le cadre du Steam Néo Fest. La nouvelle bande-annonce ci-dessus met en avant Marco, Eri, Fio et Tarma dans des batailles tactiques au tour par tour, un gameplay bien différent des run and gun qui ont fait le succès de la franchise. Les joueurs pourront ainsi sélectionner leurs personnages et leur équipement, afin d'être paré face à n'importe quelle situation.

La sortie de Metal Slug Tactics se précise, c'est une bonne nouvelle, il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir la date de sortie précise. Vous pouvez retrouver Metal Slug Anthology contre 39,99 € sur Amazon.