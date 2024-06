Metal Slug Tactics : 6 minutes de gameplay pour découvrir les bases, la démo est disponible

Cela fait déjà trois ans que Dotemu et LeikirStudio ont dévoilé Metal Slug Tactics, qui comme son nom l'indique est un jeu de rôle tactique roguelike dans l'univers de la licence quasi trentenaire de SNK, orientée run and gun pour la majorité de ses épisodes. Un temps repoussé à 2023, ce n'est que la semaine dernière qu'il a enfin refait surface avec une bande-annonce et surtout une période de sortie. Au passage, il a gagné plusieurs plateformes d'accueil. Alors qu'une démo vient de paraître dans la boutique de Valve à l'occasion du Steam Néo Fest, nous avons droit à un long aperçu de gameplay, de quoi contenter les joueurs sur consoles qui ne peuvent pas poser leurs mains sur le jeu.

Visuellement magnifique, nous prendrons donc part à des batailles sur terrains quadrillés après avoir sélectionné nos trois opérateurs à la base, chacun disposant de ses propres capacités et de loadouts adaptés à différents types de situation avec une arme principale et une secondaire, à débloquer contre des dollars virtuels ou en réussissant des exploits. Une armurerie servira à confectionner nos armes à l'aide d'armatures et mods. Ici, Marco, Eri et Tarma sont sélectionnés avant de choisir la zone d'opération sur la carte. Chaque tour, un certain nombre d'actions peuvent être effectuées, ainsi que des déplacements. Une fois suffisamment d'adrénaline obtenue, des compétences spéciales redoutables deviennent accessibles. Des attaques synchronisées avec nos coéquipiers s'activent également en fonction du placement. Et évidemment, le Slug est présent, consommant de l'essence pour son fonctionnement. Attention toutefois, car s'il est détruit, son pilote périra avec... bien qu'il soit possible de ranimer un coéquipier KO. Enfin, chaque bataille remportée octroie de l'EXP pour débloquer des capacités actives ou passives.

Metal Slug Tactics est attendu cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Des visuels sont à retrouver en page suivante. Vous pouvez découvrir la licence au travers de Metal Slug Anthology, vendu 39,99 € sur Amazon.