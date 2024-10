Metal Slug : enfin une date de sortie pour le retour de la franchise !

Franchise de jeux vidéo run and gun mythique, Metal Slug est un peu passé de mode de nos jours, mais DotEmu aime les vieux jeux. Il édite Metal Slug Tactics, un titre développé par Leikir Studio, mais il ne s'agira pas d'un jeu d'action et de tir à défilement horizontal. Non, comme son nom l'indique, Metal Slug Tactics sera bel et bien un jeu tactique.

Aujourd'hui, les studios annoncent que la date de sortie de Metal Slug Tactics est fixée au 5 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour l'occasion et met en avant trois nouveaux personnages, que voici en détail :

Clark Still : tout droit venu du jeu d’action légendaire Ikari Warriors et déjà jouable dans Metal Slug 6, Clark est un combattant de type Tank qui met à profit sa très grande puissance et son expérience de lutteur pour déplacer les ennemis sur la carte et leur infliger de lourds dégâts. Sa portée est grande et il affecte également le statut de ses victimes.

Par ailleurs, DotEmu annonce que Metal Slug Tactics aura droit à son édition physique, mais il faudra patienter pour connaître les détails, comme le distributeur et surtout la date de sortie. Enfin, la bande originale composée par Tee Lopes sera disponible dès le jour de la sortie en version numérique sur Steam ou en version vinyle grâce à Kid Katana Records, qui nous avait déjà proposé une édition double vinyle de la soundtrack de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

En attendant la sortie de Metal Slug Tactics, vous pouvez dès maintenant acheter Metal Slug Anthology à 39,99 € sur Amazon.