Praey for the Gods : un gros point sur les versions PS5, PS4 et Xbox One... et les Xbox Series X et S dans tout cela ?

Sorti en accès anticipé sur Steam en 2019, Praey for the Gods s’est trouvé une période de sortie sur les consoles de salon. Ce dernier est un jeu d’action/aventure indépendant édité et développé par No Matter Studios. Mixant les célèbres The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Shadow of the Colossus, vous incarnez un héros solitaire qui devra survivre dans un monde glacial et tuer les dieux que vous vénériez autrefois.

Ne tournons pas autour du pot, Praey for the Gods sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox One au premier trimestre 2021. Le titre accueillera également sa nouvelle mise à jour 1.0 sur PC en même temps que sa sortie sur consoles. Nos confrères de Gematsu ont demandé au studio si une version Xbox Series X et S est prévue. No Matter Studios a expliqué qu’il n’avait pas encore la réponse pour le moment, mais espère l'avoir bientôt.

Nous n'essayons pas d'être évasifs, nous ne savons tout simplement pas pour le moment.

Ce n’est pas tout, puisque le directeur de No Matter Studios, Brian Parnell, a également affirmé que Praey for the Gods sera spécialement optimisé pour la PlayStation 5 avec du 60 fps au programme. De plus, comme pour Ratchet & Clank: Rift Apart ou NBA 2K21, la DualSense sera bien évidemment mise à l’honneur. Enfin, si vous achetez le jeu sur PlayStation 4, vous aurez une update gratuite disponible pour la PlayStation 5.

Le jeu tourne très bien sur PS4 et il a fière allure, mais sur PS5 le jeu est vraiment superbe. Il tourne à 60 fps, avec des graphismes poussés au maximum, des ombres au niveau optimal et des textures haute définition. C’est génial. Les temps de chargement sont bien plus courts, bref, le jeu est parfait pour la PS5. Bien sûr, nous avons ensuite pensé à la DualSense. Nous avions pu jouer à quelques démos fournies par Sony pour découvrir l’immersion que la manette nous offrait. Nous sommes tombés à la renverse : la DualSense est une vraie révolution. Les gâchettes adaptatives vous permettent de ressentir toutes les sensations, la tension sur votre arc, vos pas qui s’enfoncent dans la neige, le souffle du vent… vous ressentirez tous ces impacts tandis que vous progressez avec votre personnage. Cela vous procurera une sensation d’immersion et de satisfaction indéniable. Pour un jeu comme le nôtre, cela nous permet de mettre en lumière de nombreux détails de l’univers que nous vous proposons en plus de rendre les interactions plus attrayantes. Nous nous penchons encore sur les possibilités offertes par la DualSense et nous continuerons de peaufiner notre jeu avant le lancement. Nous voulons que tous les joueurs puissent profiter de la version PS5 de Praey for the Gods et ils bénéficieront donc d’une mise à jour gratuite de la PS4 à la PS5. Cela signifie que vous pouvez l’acheter sur PS4 et que le jeu sera automatiquement mis à jour sur PS5 lorsque vous aurez la console entre les mains.

Si vous êtes curieux, voici ce qui vous attend dans Praey for the Gods :

Praey for the Gods est un jeu d'aventure en monde ouvert où vous incarnez un héros solitaire envoyé au bord d'un monde gelé agonisant pour découvrir le mystère d'un hiver sans fin. En arrivant avec seulement des vêtements sur le dos, vous devrez survivre aux dangers colossaux que vous rencontrerez. Pour rétablir l'équilibre, vous serez confronté à des questions auxquelles même les Dieux n’ont pas réponse. Grimper, glisser, nager Vous pouvez grimper sur pratiquement tout et n’importe quoi, des ruines et montagnes aux bêtes massives qui peuplent la terre. Montez au sommet des montagnes, puis planez sur le monde ouvert pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles. Nagez dans une eau glaciale pour découvrir des endroits cachés qui contiennent des secrets et des trésors, mais ne restez pas trop longtemps ou votre baignade pourrait devenir votre tombeau. Explorez, fabriquez et survivez Vous arriverez sur une île gelée avec seulement des vêtements sur le dos, c'est à vous de survivre. Faites des feux de camp, cherchez de la nourriture et trouvez l'équipement dont vous avez besoin pour survivre à un hiver éternel. La nature n'est pas le seul danger, alors fabriquez des armes, battez des sbires pour un meilleur équipement et aventurez-vous dans des grottes oubliées depuis longtemps pour découvrir leurs secrets. Triompher de ces épreuves vous préparera aux mystères qui vous attendent. Jouez à votre rythme Praey for the Gods est un jeu non linéaire dans lequel vous choisissez qui vous combattez et comment. Les grosses bêtes peuvent être vaincues de différentes manières, ce qui vous permet d’établir diverses stratégies. Percez le mystère Pourquoi l'hiver ne s'arrête-t-il pas? Pourquoi personne n'est revenu? Les peintures cryptiques laissées derrière font allusion à une histoire que l'on croyait autrefois oubliée. Pour rétablir l'équilibre, vous serez confronté à des questions auxquelles même les dieux ne connaissent pas les réponses. Un monde magnifiquement glacial Explorez un paysage d'hiver sans fin encadré par des sommets enneigés et un brouillard rampant. Les vestiges d'une civilisation ancienne se trouvent devant vous, mais ne laissez pas la crainte se transformer en insouciance, des tempêtes de neige peuvent surgir à tout moment et vous laisser pour mort. Heureusement, vous pouvez laisser des empreintes de pas dans la neige et suivre vos traces si vous êtes perdus.

Tout est dit !

