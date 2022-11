Xbox Game Pass : 3 mois d’essai Apple TV+ et Apple Music offerts aux abonnés Ultimate

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont régulièrement droit à des Avantages, des offres exclusives pour des jeux du catalogue ou des services de partenaires extérieurs. Le constructeur frappe encore un gros coup en s'associant cette fois à Apple, pour proposer aux clients du XGPU une période d’essai gratuite d’Apple TV+ et une autre pour Apple Music, distinctes et d'une durée de 3 mois chacune.

L'offre n'est valable que pour les joueurs n'ayant pas d'abonnement Apple TV+ ou Apple Music en cours, mais est à priori utilisable si vous aviez déjà été abonné par le passé. Si vous voulez profiter du large catalogue musical de la marque à la pomme, ou de ses séries exclusives de la trempe de Ted Lasso, Mythic Quest ou Severance, cela vaut peut-être le coup de s'intéresser à cette offre.

Depuis l’arrivée des Avantages du Xbox Game Pass Ultimate en 2020, nous avons collaboré avec différents partenaires pour proposer des expériences uniques à nos membres ainsi que du contenu additionnel pour plusieurs jeux, sans coût additionnel. Aujourd’hui, nous sommes ravis de proposer un Avantage inédit à nos membres Ultimate : une période d’essai gratuite d’Apple TV+ de 3 mois et une période d’essai gratuite d’Apple Music de 3 mois (des conditions peuvent s’appliquer).

Si vous êtes membre Ultimate, vous pourrez profiter d’Apple TV+, avec ses films primés aux Oscars, ses séries récompensées aux Emmy Awards, ses documentaires innovants et ses divertissements pour toute la famille. Vous pourrez aussi découvrir plus de 100 millions de morceaux, des playlists créées par des experts et plus encore grâce à Apple Music, une expérience sans publicité dont vous pourrez profiter sur vos différents appareils. Nous sommes heureux de vous offrir ces périodes d’essai dans le cadre des Avantages du Xbox Game Pass Ultimate pour que vous puissiez écouter votre musique préférée et regarder des séries Apple Original comme Ted Lasso, Shantaram, SEE, Mythic Quest, Bad Sisters ou Severance, des œuvres comme CODA, vainqueur de l’Oscar du Meilleur Film, Causeway ou Spirited, qui sera bientôt disponible, et des documentaires acclamés par la critique, comme Selena Gomez: My Mind & Me, ainsi que de nouvelles productions originales, ajoutées chaque mois.

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate ne possédant pas d’abonnement Apple TV+ ou Apple Music peuvent réclamer les deux Avantages ou seulement l’un des deux depuis leur console Xbox ou l’application Xbox sur Windows. Une fois l’Avantage réclamé, vous serez redirigé·e directement vers le site d’Apple pour activer votre abonnement. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour profiter de cette offre.

Toute l’équipe Xbox espère que vous profiterez de cette période d’essai gratuite de 3 mois d’Apple TV+ et d’Apple Music via les Avantages en cette fin d’année. Restez connectés pour découvrir plus d’Avantages du Xbox Game Pass Ultimate !