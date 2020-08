Xbox Game Pass Ultimate : le streaming disponible en bêta sur Android dès aujourd'hui

Pour essayer le streaming selon Xbox, il fallait avoir accès à l'application Projet xCloud (Preview) sur Android ou iOS, où le constructeur a pu faire ses tests grand public sans faire payer les joueurs. Maintenant que le concept est rôdé, le jeu en streaming va être intégré à l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate et sera jouable sur Android via l'application Xbox Game Pass à compter du 15 septembre 2020. L'initiative Projet xCloud (Preview) sera arrêtée juste avant cela, le 11 septembre.

Et même si cette dernière application est encore active à cette heure, Xbox veut tester le streaming en conditions réelles. À compter d'aujourd'hui, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent utiliser l'appli Xbox Game Pass (Bêta), accessible à tous, mais avec des fonctionnalités moins stables que la version principale, pour lancer des parties de cloud gaming. La fonctionnalité est identique à ce qui sera proposé de manière plus officielle le 15 septembre, avec encore bien évidemment des problèmes techniques à signaler, et un catalogue d'une trentaine de jeux contre une centaine le mois prochain. Il semblerait cependant que seuls ceux qui utilisaient déjà Xbox Game Pass (Bêta) peuvent profiter de cette nouveauté pour le moment, et pas ceux qui la téléchargeront à partir de cette annonce.



« Alors que nous approchons du lancement du cloud gaming avec le Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre, nous entrons dans une période de bêta limitée pour assurer une transition en douceur de l'expérience de jeu en cloud vers l'application Xbox Game Pass sur Android », explique un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à The Verge. « Les utilisateurs existants de l'application Xbox Game Pass (Bêta) auront la possibilité de tester un sous-ensemble des titres alors que nous préparons l'expérience pour une plus grande disponibilité le mois prochain. Cette version bêta limitée est essentielle pour offrir la meilleure expérience possible aux membres lors du lancement et ne doit pas être considérée comme une indication de l'expérience finale ni un aperçu de la bibliothèque définitive. »

