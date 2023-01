Xbox Game Pass : seulement 3 jeux au calendrier des nouveautés de fin janvier 2023, mais pas des moindres

Après des mois à un rythme effréné, le renouvellement du catalogue du Xbox Game Pass a pris une pause bien méritée pour les fêtes de fin d'année. Et c'est en douceur que Xbox va redémarrer la machine en ce début 2023, car seulement trois titres déjà confirmés sont au programme des nouveautés de fin janvier.



Il s'agit de trois sorties qui intégreront l'offre en day one : Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Monster Hunter Rise. Six autres ont eux prévu de quitter le catalogue le 15 janvier. À noter que Microsoft précise qu'il s'agit d'une « première salve de titres » avant une nouvelle annonce proche : faut-il comprendre que le Xbox Developer_Direct est une réalité et qu'il contiendra des informations sur le futur du Game Pass ?

Prochainement

Persona 3 Portable (Cloud, Console & PC) – 19 janvier

Si l’on vous disait qu’il existe une heure « cachée » entre un jour et le suivant… le croiriez-vous ? Maîtrisez le pouvoir du cœur ainsi que les Personas et découvrez la vérité tragique sur l’Heure Sombre. Profitez du RPG iconique et acclamé par la critique qui a réinventé la série Persona !

Persona 4 Golden (Cloud, Console & PC) – 19 janvier

Vivez le parcours initiatique du protagoniste principal et de ses amis, sur les traces de meurtres en série. Persona 4 Golden, reconnu dans le monde entier, vous réserve des aventures inoubliables, des amitiés durables et de grands moments d’émotion.

Monster Hunter Rise (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

La série d’Action-RPG acclamée par la critique fait son retour ! Dans le pays de Kamura, inspiré par le folklore japonais, vous devrez faire équipe pour affronter des monstres redoutables, confectionner divers équipements et empêcher le monde de sombrer dans la Calamité. Montrez que vous êtes à la hauteur du défi et rejoignez la chasse !

Au cas où vous l’auriez manqué

Mortal Shell: Enhanced Edition (Cloud, Console & PC) – Disponible

Mortal Shell fait son retour dans le Game Pass. Ce titre mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Face à vos adversaires, votre survie dépend de votre vigilance, de votre précision et de votre instinct. Possédez des guerriers disparus, traquez les sanctuaires cachés et combattez de redoutables ennemis.

Stranded Deep (Cloud, Console & PC) – Disponible

Mettez-vous dans la peau d’une personne ayant survécu à un accident d’avion et se retrouvant livrée à elle-même quelque part dans l’océan Pacifique. Vous ferez des rencontres terrifiantes sur terre et en mer dans un environnement sans fin. Faites face aux scénarios les plus mortels, qui vous offriront une expérience différente à chaque partie.

Valheim : Mise à jour Mistlands Biome (PC) – Disponible

L’heure est venue de lever à nouveau votre bouclier viking et de naviguer vers les Mistlands ! La dernière mise à jour de biome en date vous offre de nouvelles manières de construire et de vous battre, mais restez sur vos gardes, des dangers inédits vous attendent aussi…

Ils nous quittent le 15 janvier

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass, assurez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % si vous souhaitez les conserver dans votre collection !